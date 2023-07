La conduttrice, dopo la ‘cacciata’ da Mediaset, potrebbe raccontare la sua verità dalla giornalista

La 66enne a Maratea, in Basilicata, si diverte con gli amici: festa in spiaggia senza troppi pensieri

Barbara d’Urso in Basilicata, ospite al Festival Marateale che si tiene ogni anno a Maratea, si diverte un mondo. Sorrisi e tanta allegria senza troppi pensieri. A scatenare i fan della conduttrice, però, ci pensa una foto postata dalla 66enne. Carmelita condivide uno scatto in cui è immortalata mentre prende il ‘caffeuccio’ con Francesca Fagnani. I suoi follower nel vederla vanno in brodo di giuggiole: dopo la ‘cacciata’ da Mediaset, la presentatrice prepara il suo grande ritorno in tv a Belve?

Barbara d'Urso prende il 'caffeuccio' con Francesca Fagnani: prepara il ritorno a ‘Belve'?

Barbara non dice più una parola sulla questione Pomeriggio 5, affidato da Pier Silvio Berlusconi a Myrta Merlino. A Matarea, dopo la frecciata lanciata sul palco la sera in cui è stata intervistata e ha ricevuto un premio, rimane muta. Incontra colleghi, amici. Raconta tutto con alcune foto con Giancarlo Giannini, Carlo Verdone, Lino Banfi, Ermal Meta. In una di queste c’è la Fagnani insieme a lei.

La d’Urso potrebbe aver accettato la corte della 46enne, compagna di Enrico Mentana e già tutti la immaginano seduta sullo sgabello nello studio di Belve, che andrà in onda, confermatissimo, pure nella nuova stagione su Rai Due, a raccontare la sua versione dei fatti sul crack con l’azienda per la quale ha lavorato per ben 25 anni. Quella che, alla fine, ha deciso di ‘liquidarla’ senza nemmeno farle salutare i suoi amati telespettatori “col cuore”.

Ospite al Festival Marateale che si tiene ogni anno, posa con gli altri famosi presenti: in foto con Carlo Verone

Barbara fino a dicembre è ancora ufficialmente sotto contratto con Mediaset: ancora non si sa se sarà lasciata ‘libera’ prima. Gli utenti sui social commentano: “Vivo per questa puntata di Belve. Riprenditi tutto ciò che è tuo, Barby”; "Nessuno mette Barbara in un angolo".