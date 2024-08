Jennifer Lopez non vuole più il cognome di Ben Affleck: le ultime sul divorzio dell’anno

La cantante vorrebbe ripristinare il suo cognome da nubile

E’ diventata infatti legalmente Jennifer Lynn Affleck dopo il ‘sì’ del 2022

Jennifer Lopez ha chiesto al giudice di ripristinare il suo nome da nubile.

Sembra che nella richiesta di divorzio presentata dalla Lopez - il cui nome legale è Jennifer Lynn Affleck dopo il suo matrimonio del 2022 con Ben - ha domandato di cambiare il suo nome di nuovo in Jennifer Lynn Lopez.

La 55enne ha presentato istanza di divorzio da Affleck, 52 anni, a Los Angeles martedì scorso, nel giorno del secondo anniversario della loro cerimonia di matrimonio in Georgia, che si è tenuta nella tenuta di Affleck fuori Savannah nel 2022.

La cantante avrebbe presentato i documenti al tribunale senza l’aiuto di un avvocato. Ha indicato il 16 luglio 2022 - il giorno in cui si sono scambiati i voti in una cappella nuziale a Las Vegas - come data del matrimonio e il 26 aprile come data effettiva della separazione.

La Lopez ha indicato "differenze inconciliabili" come motivo del divorzio. Ha anche chiesto al giudice di non assegnare alcun mantenimento né a lei né a suo marito e ha domandato che entrambe le parti paghino le spese legali. Sembra che incredibilmente non ci sia un accordo prematrimoniale tra i due.

Quello tra le due star è stato il secondo matrimonio per Affleck e il quarto per la Lopez. I due avevano deciso di sposarsi già nel 2002, quando vissero la prima parte della loro storia d’amore, salvo poi mandare a monte la cerimonia di nozze poco prima della data fissata per il ‘sì’. Nel 2021 si erano poi ritrovati.

Da mesi ormai circolavano pettegolezzi sul fatto che i due fossero in crisi e si dice che Jennifer sia “delusa” e “triste” per la situazione, ma che abbia capito di dover andare avanti e pensare a sé stessa visto che Ben non avrebbe mostrato alcun interesse a continuare con il matrimonio.