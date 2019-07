Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgé si godono Ponza. Lei: 'Andremo a vivere insieme!'

Soleil Sorgè e Jeremias Rodriguez andranno a vivere insieme. La bionda ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2019, che il 5 luglio prossimo compirà 25 anni, lo annuncia a 361 Magazine. Intanto si gode una splendida vacanza in barca a Ponza insieme al fidanzato e una coppia di amici.

Hanno scelto di convivere. La storia d’amore tra Soleil Sorgé e Jeremias Rodriguez prosegue alla grande. Ora la coppia è in vacanza nella bellissima Ponza, isola dell’arcipelago pontino, ma presto starà nello stesso appartamento.

“Andiamo a vivere insieme! Abbiamo appena preso casa, ci hanno accettato la proposta...e quindi è ufficiale”, svela la bionda ‘guerriera’ che in Honduras ha stupito tutti per la sua resistenza nelle prove, al punto da essere quasi sempre eletta ‘leader’ tra i naufraghi del cast del reality show.

Jeremias Rodriguez sembra proprio aver trovato la compagna della vita. Il 30enne è diventato inseparabile da Soleil Sorgè, è normale che abbiano scelto di vivere insieme.

Prima qualche giorno di relax a Ponza, anche se l’estate continua, poi il pensiero alla nuova avventura che vivranno 'vicini, vicini', dividendo le stesse quattro mura.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/7/2019.