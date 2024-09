''Da quando ho rifatto il naso non respiro, vivo con il fazzoletto'': Jessica Morlacchi rivela al GF la disavventura con la rinoplastica

La 37enne, diventata famosa come voce dei Gazosa, nella Casa confessa il suo problema

Per non dimenticare mai il fazzoletto, lo porta sempre con sé nel reggiseno…

Jessica Morlacchi, cantante, bassista, personaggio tv, diventata famosa nel 2001 come voce dei Gazosa, al GF parla del suo problema. Rivela la disavventura avuta con la rinoplastica a cui si è sottoposta (e non una sola volta...). “Da quando ho rifatto il naso non respiro, vivo col fazzoletto”, confessa. Per non dimenticarlo mai, lo porta sempre con sé nel reggiseno…

L’ex velina Shaila Gatta, anche lei concorrente del reality show, chiede a Jessica Morlacchi perché abbia sempre un fazzoletto con lei, Jessica rivela il problema il problema che ha avuto dopo un intervento di estetica al naso. "Da sempre lo uso, da quando mi sono operata il naso”, dice.

La Morlacchi poi aggiunge: "Da quando ho rifatto il naso non respiro, che può capitare e può non capitare. Feci il naso per estetica, avevo il setto nasale largo. Lo volevo piccolino. Sono casi che succedono".

L’artista spiega di essersi sottoposta a tre operazioni di rinoplastica per cercare di risolvere. Il primo è stato nel 2021, il secondo l’anno seguente, ma poi ce n’è stato addirittura un terzo… "Il naso è una cosa troppo delicata, mi sono operata tre volte. Il nuovo chirurgo mi ha sistemato, mi ha aiutato dal lavoro vecchio che mi era stato fatto. Vivo così, con il fazzoletto”, ammette sconfortata. Lo tiene, quando non sa dove metterlo, nel reggiseno.