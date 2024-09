''Se ne ricevo troppi mi sembra di essere morta e che sia il mio funerale'': Bianca Balti dopo l'operazione non vuole fiori a casa

La top model 40enne è reduce dall’intervento per rimuovere il tumore alle ovaie al terzo stadio

Tornata a casa, con accanto i genitori arrivati dall’Italia, vuole vivere “una vita più normale possibile”

Appena tornata nella sua abitazione, dopo l’operazione per rimuovere il tumore alle ovaie al terzo stadio, Bianca Balti lo ha detto senza alcuna remora: “Sto cercando di vivere una vita più normale possibile”. Forse è per questo che non vuole avere fiori a casa. Sul social la top model 40enne nata a Lodi lo sottolinea: “Se ne ricevo troppi mi sembra di essere morta e che sia il mio funerale”.

Bianca mostra alcuni dei mazzi di fiori che le sono stati recapitati. “Grazie a ognuno di voi per il vostro amore, vi sono veramente grata. Grazie per i fiori stupendi”, scrive nelle sue storie. Subito dopo però aggiunge: “Ma per favore non preoccupatevi di mandarmi dei fiori perché la mia casa non è così grande e se ne ricevo troppi mi sento come se fossi morta e fosse il mio funerale”.

E’ a Los Angeles, i suoi genitori sono arrivati dal Bel Paese per starle accanto in questo momento così duro e delicato. Madre di Matilde, 17 anni, avuta da Christian Lucidi, e Mia, nata nel 2015 dalla relazione con il secondo marito Matthew McRae, la Balti, nell’annunciare il suo intervento a causa del cancro, ha detto: “Mi aspetta un lungo viaggio, ma so che lo batterò. Per me, per i miei cari (le mie figlie sono in cima alla lista), e per tutti voi che avete bisogno di forza, potete prenderne un po' in prestito perché ne ho un sacco”.