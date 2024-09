''Non mi andava bene nessuno dei suoi fidanzati'': il fratello di Diletta Leotta parla degli ex della conduttrice e anche di Loris Karius

Mirko Manola, chirurgo plastico 45enne, confida: “Sono protettivo nei suoi confronti”

“Sono un fratello geloso e cercavo subito i difetti, salvo poi cambiare idea dopo averli conosciuti”

Mirko Manola, fratello di Diletta Leotta, sulle pagine di Diva e Donna racconta il rapporto che vive con la famosa conduttrice 33enne. Il chirurgo plastico 45enne non si nega: parla degli ex della sorella e anche di Loris Karius, il marito sposato il 22 giugno 2024. Lei e il calciatore 31enne sono genitori di Aria, che il 16 agosto ha compiuto appena un anno. “Non mi andava bene nessuno dei suoi fidanzati”, svela il dottore.

“Abbiamo cognomi diversi perché siamo fratelli da parte di madre - spiega Mirko - Mia mamma si è separata da mio padre quando avevo tre anni, poi si è sposata con Rosario Leotta ed è arrivata Diletta. E’ la mia sorellina, ho dodici anni più di lei, sono l’unico maschio in famiglia, ho anche due sorelle maggiori, e sono protettivo nei suoi confronti”.

Manola, proprio per proteggere Diletta, è sempre stato critico coi suoi fidanzati: “All’inizio non me ne andava bene nessuno perché sono un fratello geloso e cercavo subito i difetti, salvo poi cambiare idea dopo averli conosciuti”. “Ricordo quando mi disse che si era fidanzata con Daniele Scardina: un pugile, tutto tatuato e che, all’epoca, aveva la cresta bionda - prosegue il medico - Ai miei occhi era improponibile come fidanzato. Poi l’ho conosciuto e ho capito quanto mi ero sbagliato…".

Mirko arriva a Loris: anche lui all’inizio non è che gli piacesse poi tanto. “Ma è tedesco, noi siamo siciliani, siamo due mondi diversi, non potrà mai funzionare”, aveva detto alla Leotta. “Avevo sbagliato ancora - ammette - Loris è una persona dolcissima, affettuosa. In questo periodo mia sorella sta girando un programma di Mediaset, La Talpa, è sempre impegnata e Aria, la loro bambina, è con Loris in Germania. Comunque, tutti i fidanzati di Diletta mi sono piaciuti, anche perché riuscire a stare con lei non è facile. Diciamo che ha un carattere difficile…".

Il fratello svela che Diletta “è un po’ viziata!”. “Stare con Diletta non è facile: è una donna indipendente, sa bene che cosa vuole»”, aggiunge. Mirko confida pure che il suo matrimonio con Irene Simeone è già ai titoli di coda: “Sì, sono emerse delle incomprensioni importanti e ci siamo lasciati. Siamo stati sposati un anno e mezzo, abbiamo una bambina, Sveva, di un anno, e ora la sua serenità è la nostra priorità”.

Quando gli si domanda dei presunti ritocchini della sorella, Manola chiarisce: “Non voglio rispondere a questa domanda. Però posso dire che avere il seno o il naso rifatto ormai è normale e non significa, automaticamente, essere del tutte rifatte. Sto parlando in generale, non di mia sorella, sia chiaro”.