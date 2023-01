Sorride accanto a Max Colombo con cui ha ritrovato la felicità e aperto un ristorante

L’ex opinionista di Barbara d’Urso a Bergamo con l’uomo che ama

Karina Cascella festeggia con un grande sorriso i 43 anni appena compiuti. Il 22 gennaio a cena col compagno, Max Colombo, spegne le candeline. Dopo aver cambiato vita e lasciato la tv, l’ex protagonista dei salotti di Barbara d’Urso è una donna appagata.

Karina Cascella dopo aver cambiato vita e lasciato la tv festeggia 43 anni col compagno: ''Mi sento fortunata''

"E’ stata una giornata meravigliosa - scrive Karina condividendo alcune foto del compleanno - Tantissime coccole dalla mia famiglia, dagli amici lontani e vicini e da tutti voi. Mi sento fortunata e ringrazio la vita per tutto questo. #vecchiettaormai”.

Con Colombo con cui vive a Bergamo si è lanciata in un'avventura imprenditoriale. L'ex opinionista di Uomini e Donne ha aperto a Bergamo il Matambre, un ristorante specializzato in carne argentina. Per la sua festa romantica, però, ha scelto Da Vittorio, uno tra i ristoranti d'eccellenza assoluta in Italia, tristellato ed entrato nella prestigiosa e mitica guida Rossa Michelin.

Mamma di Ginevra, avuta il 23 aprile 2010 dall’ex Salvatore Angelucci, è da sempre un genitore presente per la bambina oggi 12enne. “Con lei ho il rapporto che ho sempre sognato di avere - fa sapere Karina ai suoi follower - E' il mio tutto, è la persona con cui vivo e mi do tanto da fare. E’ una ragazzina meravigliosa ed è limpida come l’acqua che scorre dalla sorgente. Sono fiera di Ginevra e di ciò che stiamo facendo per lei e il suo futuro. Max sta facendo un lavoro meraviglioso. Siamo molto legati tutti e tre e non potrei chiedere di più”.