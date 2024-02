Kasia Smutniak vola a Saint Moritz col jet privato per un evento di moda e si dedica allo sci con il famoso regista: foto

L’attrice 44enne rivela i giorni in montagna spensierati sul social: si diverte da matti

Kasia Smutniak si concede qualcosa di unico e raro. Vola a Saint Moritz col jet privato per un bellissimo weekend sugli sci insieme a un famosissimo regista suo amico e altri intimi. L’attrice 44enne scende veloce come una forsennata sulle piste imbiancate della celebre località svizzera in compagnia di Paolo Sorrentino. E’ partita approfittando di un evento moda a cui non poteva proprio mancare.

“Il bianco che estende il sole. Il Maestro e il suo zainetto. Lei e io. Non mi svegliare”, scrive Kasia entusiasta dei giorni di relax in montagna. Per l’occasione non si limita a indossare solo gli sci. La polacca si cimenta pure nel pattinaggio sul ghiaccio e ride.

La Smutniak racconta tutto nel post su Instagram e anche nelle su storie. Solitamente assai contenuta nei suoi viaggi, sempre low profile, stavolta si lascia andare e si fa vedere in uno dei posti più esclusivi del pianeta. Con lei Sorrentino, premio Oscar. Parte in occasione del Moncler Grenoble Fall Winter 2024 Fashion Show. Da super invitata alla sfilata, approfitta dell’occasione ghiotta per un po’ di sano sport.

Parte in occasione del Moncler Grenoble Fall Winter 2024 Fashion Show

Indossa anche i pattini da ghiaccio

La passerella notturna nel bosco, nel mezzo di una foresta immersa nella neve, è pazzesca. In prima fila, tra gli altri, Kate Moss e Anne Hathaway, Alessandro Borghi. Kasia si gode ogni istante. Poi non rinuncia però ad andare in pista, approfittando del sole e le belle giornate adrenaliniche e soddisfacenti.