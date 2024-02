Manila Nazzaro torna nella sua Puglia per fare le prove dell'abito da sposa in vista del matrimonio del 13 maggio: guarda

La conduttrice 46enne si unirà in matrimonio con Stefano Oradei, 40 anni, ballerino e coreografo

Manila Nazzaro è totalmente presa dai preparativi dei fiori d’arancio, per i quali si è affidata all’esperta wedding planner Erika Morgera. La conduttrice torna nella sua Puglia per fare le prove dell'abito da sposa in vista del matrimonio del 13 maggio, quando dirà di sì a Stefano Oradei, 40 anni, ballerino e coreografo, ex danzatore di Ballando con le Stelle.

La conduttrice 46enne è entusiasta. Indosserà una creazione firmata Diamond Couture. Lo rivela lei stessa, condividendo un video in ci si fa vedere nell’atelier intenta a scegliere cosa indosserà alle nozze. “Sono volata in Puglia e ho trascorso 2 giorni nello show-room di Pietro Demita e Silvana Persano di Diamond Couture. Insieme abbiamo disegnato i bozzetti dei miei abiti e scelto i tessuti. Preziosi e candidi… - confessa - Ragazze già così è stato emozionante, anche se non ho ancora indossato nulla di ciò che vedrete il 13 Maggio. Ma intanto mi sono divertita a indossare qualcosina assolutamente lontano da ciò che vedrete il 13 maggio. Mio papà mi diceva sempre ogni volta che desideravo qualcosa ‘ … nulla è impossibile, ricorda’, e allora io non ho mai smesso di sognare anche ciò che su carta era impossibile!”.

La Nazzaro non vede l’ora arrivi il grande giorno. Anche i suoi due figli, Francesco Pio, nato nel 2006, e Nicolas, classe 2011, che ha avuto dal primo marito, Francesco Cozza, sono contenti. La cerimonia sarà con rito civile, la location scelta è Villa Miani, nella Capitale. A officiare il rito sarà Milena Miconi: “E’ la più giusta nel celebrare la cerimonia, anche se sarà quella che si commuoverà di più”. Damigelle saranno le altre amiche di sempre di Manila: Matilde Brandi, Angela Melillo, Samantha De Grenet.

Lo sposo ha scelto come testimone Raimondo Todaro. “Io e lui siamo fratelli, c'è sempre stato nel mio momento del bisogno. Lui è stato il primo a cui ho comunicato di aver chiesto di sposare Manila. Lui sa tutto di me e voglio che sia il mio testimone di nozze”, ha spiegato Stefano in tv.