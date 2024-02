Tra Belen e l'ultimo fidanzato Elio è davvero già finita? Lei ha trascorso il weekend nella grigissima Scozia, sembra da sola: foto

La showgirl 39enne, ora già di ritorno, ha guidato da sola, si è fatta fare compagnia dalle amiche, ma…

E’ andata a cercare se stessa tra le valli verdi e i paesaggi incontaminati? Così parrebbe

Le voci si rincorrono da giorni, avvalorate anche da alcuni abitanti di Brescia che conoscerebbero bene la famiglia di lui e quindi sarebbero depositari di questa verità. Tra Belen Rodriguez e l’ultimo fidanzato Elio Lorenzoni, quello con cui pareva che le nozze fossero alle porte, è già finita? C’è chi giura di sì. La showgirl 39enne non parla, con lui non compare da tempo e lascia intendere che qualcosa sia cambiato. L’argentina ha trascorso un lungo weekend nella grigissima Scozia. Sembrerebbe essere partita da sola…

Ora è già di ritorno, Belen stamane ha preso un volo da Edimburgo al mattino all’alba: direzione Milano. Ma lì, tra le verdi verdi e sconfinate valli, ha guidato da sola. La sera a farle compagnia sono state le amiche più intime in videochiamata.

Una vacanza in solitaria, forse a ritrovare se stessa. Eppure tutto pareva essere un sogno. A Domenica In, nella famosa intervista tv, la Rodriguez aveva detto che lui era quello giusto, l’uomo che le era stato vicino nel periodo buio della depressione, aiutandola a uscire dal buco nero in cui era sprofondata.

Belen in auto

All’epoca Belen era reduce da una vacanza alle Maldive da sogno, quella in cui Elio le aveva regalato l’anello con tanto di proposta nuziale. Poi ci sono stati i giorni in Argentina con Lorenzoni e i figli durante le festività, circondati da tutto il clan del Rodriguez. Una volta tornati ecco le voci di crack. Lei sarebbe dovuta volare via col 41enne per Dubai. Cambiamento di piani: va in Scozia e per giunta da sola. O con qualcuno di molto bravo a scattarle le foto, chissà…

L'argentina al telefono con Patrizia Griffini

Sicuramente Elio non c’è. Belen non chiarisce. Parla del mostro di Loch Ness, visita luoghi, è poetica e incantata. E senza neppure i figli accanto. Molti si chiedono cosa sia accaduto. Quali siano stati i dissapori che abbiamo fatto finire la relazione. Sempre sia veramente finita. Ormai la showgirl sembra riservare sempre una sorpresa eclatante dietro l’angolo.