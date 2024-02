Re Carlo ha il cancro: maligno o benigno? Dove è stato colpito? Ecco cosa sappiamo

Il monarca 75enne, asceso al trono solo lo scorso anno, ha un tumore

L’annuncio ufficiale di Buckingham Palace nel pomeriggio di lunedì 5 febbraio

La nota non fornisce molti dettagli sulla malattia, molte sono quindi le domande che al momento non hanno riposte certe, ma solo ipotesi

Re Carlo, 75 anni, ha il cancro. La notizia sta velocemente facendo il giro del mondo.

L’annuncio è ufficiale, non si tratta di voci di corridoio. E’ stato l’ufficio stampa di Buckingham Palace a diffondere un comunicato nel pomeriggio di lunedì 5 febbraio.

Nella nota si legge: “Durante il recente intervento ospedaliero del Re per l’ingrossamento benigno della prostata, è stato notato un altro motivo di preoccupazione. Successivi test diagnostici hanno identificato una forma di cancro”.

Re Carlo, 75 anni, mentre esce dall'ospedale alla fine di gennaio dopo l'operazione alla prostata e prima di sapere della diagnosi di cancro

Il testo continua: “Sua Maestà ha iniziato oggi un programma di trattamenti regolari, durante il quale i medici gli hanno consigliato di rinviare i suoi impegni pubblici. Durante questo periodo, Sua Maestà continuerà a occuparsi degli affari di Stato e delle pratiche burocratiche ufficiali come al solito”.

E ancora: “Il Re è grato alla sua équipe medica per il loro rapido intervento, reso possibile dalla sua recente operazione ospedaliera”.

“Rimane del tutto positivo riguardo al suo trattamento e non vede l'ora di tornare al pieno servizio pubblico il prima possibile”, prosegue il comunicato.

Quindi la conclusione: “Sua Maestà ha scelto di condividere la sua diagnosi per prevenire speculazioni e nella speranza che possa aiutare a sensibilizzare il pubblico nei confronti di tutti coloro che nel mondo sono affetti dal cancro”.

In molti si stanno però facendo diverse domande a cui Buckingham Palace non ha – almeno per ora – dato riposta. Si tratta di un tumore maligno o benigno? Quale zona del corpo ha colpito?

Ovviamente se alla prima domanda è difficile dare risposta, alla seconda qualcuno ha provato a fornirla. In molti infatti stanno ipotizzando che il tumore trovato dai medici sia proprio alla prostata.

Quello della prostata è il cancro più diffuso tra le persone di genere maschile, soprattutto più avanti con gli anni. Il Re si è sottoposto a una procedura proprio in quella regione del corpo.

Ovviamente non vi sono certezze al momento (e anzi, c'è qualcuno che sostiene la crescita tumorale non sarebbe affatto alla prostata), e non è detto che il velo di riservatezza su questi “dettagli” verrà mai alzato, così come ancora non si conosce e probabilmente non si saprà mai quale malattia ha colpito Kate Middleton e l’abbia costretta a un intervento all’addome e poi a mesi di convalescenza – ancora in corso - chiusa in casa.

Quel che sembra è che però la prognosi per Re Carlo sia positiva. E questo alla fine è forse quello che conta di più.