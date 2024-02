Veronica Peparini e Andreas Muller si godono la dolce attesa delle due gemelline all'ottavo mese di gravidanza: le tenere immagini

Il pancione della 52enne è sempre più esplosivo, il ballerino fa sapere che hanno scelto i nomi

Il 27enne è felice e canta della buona musica alle bambine mentre è con la compagna sul divano

Ora va tutto bene, il pericolo ormai è alle spalle. Veronica Peparini e Andreas Muller si godono la dolce attesa delle due gemelline all'ottavo mese di gravidanza. I due, comodamente seduti sul divano nel salone di casa, assaporano un momento speciale. E’ il ballerino a condividere alcune immagini con la compagna 52enne incinta. L’ex vincitore di Amici 27enne, papà entusiasta delle piccole, fa ascoltare loro, come sottolinea lui stesso “della buona musica”.

La coreografa non sta nella pelle, vuole conoscere le sue bimbe. Le forme sono sempre più esplosive e qualche acciacco dovuto al peso del pancione è immancabile ci sia, Veronica, però, pensa che il suo sia un assoluto stato di grazia, un dono arrivato dal Cielo. Andreas è ancora più gioioso di lei e alle bambine che arriveranno canta facendo loro sentire la sua voce.

“Adesso il papà vi fa sentire una buona musica”, dice Muller. E come sottofondo mette la canzone “Fiumi di parole” dei Jalisse. L’ex professoressa di Amici, già mamma di due ragazzi avuti dall’ex, ironizza e sorride sorniona. E’ contagiata dall’entusiasmo del suo fidanzato.

Lui fa sapere che le gemelle ora sono grandi come due melanzane e rivela che i nomi sono stati decisi. Senza aggiungere altro. In un post Andreas ha scritto: “Come vivo la paternità? Mi alleno perché per loro il più fi*o dovrò essere sempre io, il papà. Faccio gli incubi pensando che le mie figlie possano essere le gemelle di Shining. Guardo quei vestitini minuscoli e mi sento il cuore che batte forte. Monitoro la crescita su varie applicazioni e ovviamente mi mantengo cretino più che mai perché basta serietà”.

Tutto parla di serenità. E pensare che la paura aveva fatto capolino nella vita dei due, quando, dopo aver annunciato la dolce attesa in tv, pochi giorni dopo, qualcosa sembrava andare storto. “La nostra è una gravidanza gemellare monocoriale biamniotica: le piccole vivono in un’unica placenta in due sacche distinte - avevano spiegato Andreas e Veronica -. E’ scattato un campanellino di allarme che ci porta a fare controlli ogni 48 ore poiché i vasi sanguigni sono condivisi tra le due e in questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti dell’altra che quindi è ricevente”. Il problema però si è risolto e adesso i due non vedono l’ora di avere tra le braccia le neonate.