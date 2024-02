Fiordaliso si ritira dal Grande Fratello dopo 5 mesi tra le lacrime generali: il motivo della scelta

La cantante 67enne lascia il reality show: nella casa tutti piangono, lei stessa è commossa

Alfonso Signorini accetta la decisione dell’artista, anche se la rimpiangerà

Fiordaliso lascia, si ritira dal Grande Fratello, che si prolungherà tra l’altro fino ad aprile, dopo 5 mesi. Tutti sono sbalorditi dalla sua decisione, le lacrime nella Casa sono generali. La cantante 67enne spiega il motivo della sua scelta in diretta tv.

La decisione dell’artista rimane celata fino alla mezzanotte. Poi il conduttore, sul finire della puntata, chiama ‘Fiorda’ in Mistery Room. “Il tuo viaggio nella Casa è iniziato quasi 5 mesi fa. 5 mesi intensi e bellissimi. Quando avevo detto ai miei amici che ci saresti stata tu, mi avevano detto che non avresti resistito. E invece sei stata una zia molto rock, una donna rock ma soprattutto ti sei fatta tanta conoscere, come mai avevi fatto”, le dice Signorini.

“Mi sono lasciata andare a me stessa. Arrivavo da un brutto periodo, mi avete aiutato a ritrovarmi. E’ stata un'esperienza indimenticabile, sono rinata e ritornata in me”, replica l’artista. Poi chiarisce il motivo per cui vuole uscire dal gioco: "Non ce la faccio più. E’ molto difficile rimanere chiusa. Ho voglia di aria, di vedere i miei figli, mia nipote, i miei fratelli. La giornata diventa molto pesante. Non riesco dare più niente ai ragazzi, mi diventa tutto insopportabile".

Signorini la invita ad andare in salone a comunicare la sua decisione al resto degli inquilini. “Credo che zia Fiorda debba dirvi una cosina”, rivela Alfonso. “Io vi lascio ragazzi. Allora: vi amo moltissimo, veramente, però non ce la faccio più. Mi sento di tradirvi. Ma io non cambio idea. Stamattina avevo dolori dappertutto, la tensione non mi fa stare più bene. La mia avventura è finita qua, vi voglio veramente bene. Ma non è un semplice bene. Scusatemi, ma io devo andare”, confida Fiordaliso.

I suoi compagni di avventura sono tristi ma non possono trattenerla

Il presentatore aggiunge: “Poi vi lascio lo spazio che volete ma voglio dirvi che Fiorda si sente profondamente a disagio. Non siete voi. Tutti perdiamo una colonna del Grande Fratello perché Fiordaliso non ha mai giocato, è sempre stata se stessa. Dall’inizio alla fine. Porteremo il suo esempio. Non è una separazione definitiva”. Marina si sente di dire grazie e anche lei in lacrime e fortemente commossa dice: “Voglio ringraziare Anita, Rosy, Beatrice e Letizia che sono state come delle mie figlie. Ma comunque grazie a tutti, tutti quanti mi avete dato il mondo. Vi amo.. Non so più cosa dirvi ma io non ce la faccio proprio più”.