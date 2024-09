''Io e Angelo ci siamo separati'': Katia Follesa annuncia ufficialmente la rottura con Pisani in un video con lui

I due comici reciteranno ancora insieme, ma confermano il pacifico addio da ben un anno e mezzo

Le voci erano assordanti. Si parlava di addio, ma sia lei che lui non avevano mai confermato. Ora è tempo di fare chiarezza definitivamente. Katia Follesa annuncia ufficialmente la rottura con Pisani in un video con lui. “Io e Angelo siamo separati”, rivela. La 48enne e il 43enne sono genitori di Agata, nata nel 2010: la ragazzina rimane al centro delle loro vite. La loro relazione è durata quasi 25 anni.

In una breve clip condivisa sul social Katia è in primo piano, Angelo dietro di lei. I due ci scherzano su. “Tu stai sempre dietro”, afferma la Follesa. “Sempre dietro, una vita passata così, nelle retrovie”, ironizza Pisani.

“Dobbiano dirvi due cose importantissime”, esordisce Katia. “Partiamo dalla seconda…”, continua. Spiega che oltre a alle due date del 25 e 26 ottobre al Teatro Lirico di Milano del loro spettacolo, “Ti posso spiegare!”, è stata aggiunta anche la data del 24. Tutto grazie al successo avuto. “Questo ci gratifica tantissimo, grazie!”, sottolinea lei.

Poi la Follesa va dritta al punto: “L’altra cosa che volevamo dirvi è che io e Angelo ci siamo separati, non stiamo più insieme. Siamo felicemente separati da un anno e mezzo. Non l’abbiamo detto prima per un semplice motivo, perché non fregava niente a nessuno… Però, siccome ne abbiamo sentite un po’ di tutti i colori, abbiamo detto: ‘Ma facciamo che lo diciamo noi?’". Angelo ironico ribatte: “Che cosa…?”. Katia ribadisce: “Che ci siamo separati”.

A marzo 2023 a Verissimo la comica aveva parlato della sua relazione sentimentale e sulle nozze aveva detto: “Io sono sposata con me stessa. Il matrimonio non s’ha da fare. Mi ha fatto una proposta fighissima, con un quaderno e un anello, la notte di Natale. Da lì ad organizzare un matrimonio… Ho capito che non è cosa. Ci abbiamo provato, poi ho capito che era meglio di no. Gli anelli che porterò saranno solo quelli che mi regalerò io”. Al tempo facevano terapia di coppia e anche singolarmente. Nonostante abbiano conservato ottimi rapporti, però, il loro legame amoroso si è spezzato.