La giornalista e conduttrice a Pomeriggio 5 parla del 19enne

Imputato l’ennesimo video del ragazzo in cui, in gommone, inquadra una yacht e alla madre dice…

Inevitabile finisse anche sotto i riflettori del piccolo schermo, dopo tutto quel che è accaduto in estate. Myrta Merlino critica in tv il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta. La giornalista e conduttrice a Pomeriggio 5 parla del 19enne: le parole su Achille Costacurta non sono di certo tenere.

Myrta Merlino critica in tv il figlio di Martina Colombari: le parole su Achille Costacurta

A finire sotto i riflettori è l’ennesimo video postato dal ragazzo, dove Achille, in gommone con la madre, inquadra un grande yacht a largo e dice: “Mamma, dieci anni e ti compro una barca così”. L’espressione infastidita dall’affermazione della mamma è abbastanza eloquente.

Myrta non approva. “Ci sono famiglie classiche in cui spesso le cose non vanno come dovrebbero e i figli ci sembrano degli estranei. Suo figlio ha cominciato a fare cose molto strane sui social, accusando di varie cose sua madre. Se la sua affermazione ‘mamma prima o poi ti comprerò uno yacht’ era una mano tesa? Una strana mano tesa, perché lui parla di oggetti, ma forse c’è da ricucire qualcosa di più profondo. Qui c’è una donna che si è ritrovata con un figlio che l’ha messa alla berlina sui social davanti a tutti. Quindi questo denota qualcosa che non ha funzionato nel rapporto privato. Forse la vuole più mamma e meno donna? Anche quelle frasi sul costume da bagno”, dice in diretta.

La 55enne fa riferimento ai precedenti di Costacurta Jr. A metà luglio era arrivata la bufera che lo ha investito. Nelle sue storie aveva postato immagini di pacchi di soldi e bustine con dentro della strana polvere rosa. Sugli scatti, accompagnati dal tag alla madre, c’erano alcune scritte: "Martina Colombari che fa i trasporti con me 2Cb e fumo, vai!”. E ancora: ”Vai come si traffica Martina Colombari!”; “Quando sei Martina Colombari puoi spostarne quanta ne vuoi!".

La 49enne e il marito si mostrano in scoter sorridenti

Non è finita. Sotto alcuni post dell’ex Miss Italia 49enne erano comparsi commenti offensivi provenienti dall’account di Achille.”Ma copriti, hai 50 anni c***o, non sei più una ragazzina e sei anche una mamma”; "No va beh, che ridere! Era la grotta dove ci siamo pippati un 2-3 grammi di ketamina, che risate!”. Si era anche parlato di hackeraggio, al punto che il profilo Instagram di Costacurta Jr. è stato chiuso. Ora è riaperto, ma ripulito da tutto. Questo sarebbe avvenuto dopo l’intervento della Polizia Postale, così si sussurra. Intanto Martina si fa vedere in giro con l’amato marito in scooter sorridente.