La 26enne in tv, a Michelle Impossible, vittima del suo Roast Show

La comica le rifila una battuta al veleno, ma lei rimane serena e incassa

Aurora Ramazzotti, in tv, a Michelle Impossibile, è vittima del suo Roast Show. Mamma Michelle Hunziker le fa un bello scherzetto, ma lei, incinta, col suo pancione di quasi nove mesi, rimane calma e accetta il tutti contro uno per poi replicare alla fine. E’ la comica Katia Follesa a rifilarle la battuta più velenosa. “A tuo figlio i compagni diranno che vogliono farsi sua nonna”, le dice senza mezzi termini la 47enne.

Katia Follesa ad Aurora Ramazzotti incinta: ''A tuo figlio i compagni diranno che vogliono farsi sua nonna''

“Bellissima Aurora, stai vivendo il momento più bello della tua vita - esordisce la Follesa - la gravidanza. Sì la gravidanza è bella, perché, poi, quando nascerà il piccolino le cose cambieranno”. Katia le parla, ironizzando, di cosa significherà essere madre. Le uscite si azzereranno, ci saranno le notti in bianco e le colichette del bebè. “Capirai che la notte non è fatta più per far baldoria, ma neanche per dormire…ma non ti voglio spaventare”, le sottolinea scherzosa.

Poi arriva l’affondo. Katia guarda Aurora e le dice: “So quanto è stato difficile e brutto dover ascoltare delle persone poco intelligenti che quando tu eri ancora una bambina ti dicevano: ‘Mamma che figa tua madre, come me la farei!’. Lo so. Ma pensa quando tu dovrai ascoltare gli amici di tuo figlio, quando gli diranno: ‘Minc*ia che fi*a tua nonna, come me la farei!’”.

La Hunziker interviene e, rivolgendosi all’amica, esclama: “Ma dai!”. La Ramazzotti ride. La Follesa conclude il suo intervento ripetendo: “Ma non ti voglio spaventare”.

Poi è la volta di Antonio Ornano e il Mago Forest, che prendono bonariamente in giro Aury perché ‘figlia di’, toccando la nota dolente che l’accompagna da sempre, quella di essere ‘raccomandata’ con due genitori tanto famosi. L’influencer ci sta e continua a incassare. Anche Michelle dice la sua, per poi immediatamente correre ad abbracciarla pentita. “E’ stato difficilissimo”, le confida.

La comica le rifila una battuta al veleno, ma lei rimane serena. ride e incassa

Aurora alla fine replica a tutti con battute altrettanto sferzanti. Alla madre dice tagliente: “Cara mamma tu sei famosa per i tuoi tanti hobby: canti, balli, fai arti marziali… Questa estate se non sbaglio ti sei appassionata di medicina”. Fa riferimento al flirt avuto dalla 46enne con l’ortopedico Giovanni Angiolini. “Però sei una grande donna e hai fatto grandi cose…Tipo me”, conclude.