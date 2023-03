In tv, a Michelle Impossible, leggono l’una il diario dell’altra e ripercorrono la loro vita

La svizzera e la solitudine: “Sono sola il giorno di Natale e non so chi chiamare”

L’argentina sul terzo aborto: “Non c’è più il battito e sento il sangue che si gela. E’ successo di nuovo”

Michelle Hunziker e Belen Rodriguez, al centro del palco, si raccontano. Le due a Michelle Impossible leggono l’una il diario dell’altra e ripercorrono la loro vita. In lacrime, commosse, rivelano i loro segreti più intimi.

Dalle prese in giro perché parlava italiano ai cerotti sui capezzoli: Michelle Hunziker e Belen rivelano in lacrime i loro segreti più intimi

Il monologo in coppia, quasi un dialogo in realtà, sorprende per l’intensità: Michelle si mette a nudo con la voce di Belen e lo stesso fa l’altra. La 46enne parla del suo trasferimento in Svizzera da bambina: ”Non ho amici e non conosco la lingua, i compagni di classe mi picchiano e mi prendono in giro, mi chiamano spaghetti frasser. Ero la terrona degli svizzeri". Poi rivela di quanto il padre l’ha costretta a tagliarsi ancora una volta i capelli: "Ci sono cascata anche stavolta, era l'ennesima scusa per portarmi a rasare i capelli”. Svela la sua felicità quando ha potuto finalmente averli lunghi: "Per la prima volta mi guardo e mi sento donna”.

Michelle racconta le difficoltà avute quando è arrivata nel Bel Paese: "Sono appena arrivata in Italia, non ho i documenti per restare qui, non riconoscono il mio diploma, per rimanere devo ricominciare le superiori, ho 17 anni e i miei compagni di classe ne hanno 13”. "Ho fatto l’amore per la prima volta ed è stato bellissimo”, confida.

La Hunziker parla di solitudine, dovuta agli anni bui della setta: “Il lavoro va benissimo, sto facendo quello che sognavo di fare da bambina, dovrei essere felice, ma non riesco, sono sola in una casa deserta il giorno di Natale, e non so chi chiamare".

Non è finita, con la voce di Belen, che legge con gli occhi lucidi, la padrona di casa svela: “Nasce la mia terza figlia e sono felice. Non posso fare a meno di pensare che vorrei avere davanti a me quel medico che mi disse che non avrei mai potuto avere figli. E’ sera e siamo sole, le bambine dormono. Spengo le luci e posso spegnere anche il sorriso. Il sorriso è l’arma per proteggere le persone che amo. Tanto lo dicono tutti che rido anche quando non c'è niente da ridere”.

La Rodriguez ha anche lei un passato complicato. “Devo andare a scuola, mi sento a disagio, tutti mi guardano, sono diversa dalle altre. Metterò dei cerotti sui capezzoli, per evitare che i miei compagni di classe mi diano fastidio”, confida. Poi ridendo, rivolta all’amica, che ha appena letto il suo pensiero, dice, riferendosi al seno: "Poi mi sono vendicata, le ho liberate".

"Ho detto a mio papà che andavo al cinema con un'amica, mi ha seguita e ha visto che sono andata in albergo con il mio ragazzo, mi ha messo in punizione”, prosegue Belen. E immediatamente chiarisce: avevo 19 anni.

Anche la 46enne confida i dolori passati: alla fine c'è un lungo abbraccio

Pure la 38enne, quando è arrivata in Italia, ha avuto dei problemi inizialmente: “Sono ormai tre anni che vivo in Italia e lavoro, vorrei aprire un conto corrente, avere un contratto d'affitto, pagare le tasse, ma non posso, perché sono clandestina e mi pagano solo in nero”.

Quando il suo ex fidanzato mise online il video hard che la mostrava mentre faceva l’amore con lui fu uno choc: “Sto per salire sul palco per condurre il mio programma, in sala ci sono più di 500 persone, sono sicura che quando mi vedranno penseranno solo al video che quello stron*o ha messo online stamattina".

Belen vicina al pianto parla del suo terzo aborto: “Non c’è più il battito e sento il sangue che si gela. E’ successo di nuovo, il dolore è enorme e ho ancora voglia di riprovarci". Poi la nuova delusione amorosa: "Mi sono innamorata e finalmente ho avuto un altro figlio. Ma l’amore non è bastato, mi ritrovo single”. Ma aggiunge: “Cosa c'è di sbagliato nell'innamorarsi e provare a credere ancora nell’amore”. La Hunziker le dà ragione.

Alla fine spiegano il motivo delle loro confessioni: "Ignorate i pregiudizi"

Michelle e Belen concludono insieme con parole che spiegano il perché di queste confessioni: “Le vostre vite, le nostre vite, sono il risultato di tutte le cose che ci sono successe, delle cose che riempiono il cuore di gioia e di quelle che fanno star male come dei cani. Sono anni che noi siamo riuscite a scegliere la nostra libertà. Finalmente ignoriamo i giudizi che possono fare tanto male. Penso che questo lo abbiate vissuto un po' tutti. Abbiamo sbagliato? Certo che abbiamo sbagliato, anche di parecchio, abbiamo fatto delle cose giuste, eccome se le abbiamo fatte, ma la vita è questa e va bene così. Voi siete quello che siete, grazie a tutto ciò, grazie a tutto questo, grazie alla somma di queste parti, quindi sentitevi libere di sorridere, ripensando al vostro percorso".