La compagna di Stash, Giulia Belmonte: ''Le nostre figlie dormono con noi nel lettone da quando sono nate''. Si scatenano le critiche

La compagna di Stash, frontman dei The Kolors, lo ammette candidamente sul social, rispondendo alle domande dei follower, alle quali si presta spesso. “Le nostre figlie dormono con noi nel lettone da quando sono nate”, confessa Giulia Belmonte. La 27enne lo dice con grande amore, ma si scatenano alcune critiche: c’è chi giudica il rapporto con le bambine troppo morboso.

La 27enne, modella e influencer, dal 2018 beauty consultant per Douglas, con trascorsi anche da giornalista, è una mamma felice. Da Antonio Fiordispino, artista nato a Caserta, 33 anni, ex professore di Amici e poi giudice del talent show, ha avuto Grace, 2 anni compiuti il 3 dicembre, e Imagine, nata il 14 agosto scorso. Giulia non ha problemi quando un’utente le chiede: “Dormi nella stessa stanza con Grace e Imagine? Sin da quando è nata?”.

“Sì, certo. Oltre alla stanza in realtà condividiamo anche il letto - replica la Belmonte - Nelle prime ore della notte dormiamo in quattro nel lettone. Poi, piano, piano, le piccole si impossessano anche del posto mio e di Stash, tanto che al mattino io e lui ci ritroviamo a dormire quasi a terra”.

La 27enne e il cantante 33enne, all'anagrafe Antonio Fiordispino, da più di 2 anni dividono il letto con le bambine. I due sono genitori di Grace, 2 anni compiuti il 3 dicembre, e Imagine, nata il 14 agosto scorso

Alcune follower storcono il naso alle sue parole. Non trovano salutare un attaccamento così stretto alle bimbe. C’è chi giudica e dice apertamente che così si mina fortemente l’intimità della coppia. C’è anche chi trova assai tenera la cosa. Chi sottolinea come sembri pazzesco che Giulia e Stash da più di 2 anni non stiamo più soli nel loro letto.

La Belmonte era stata attaccata anche qualche tempo fa, quando aveva rivelato: “Ho smesso di allattare Grace quando sono rimasta incinta di Imagine. Lei associava il seno all'addormentamento così ho iniziato a farla addormentare con il papà o nonna o zia. Per farla staccare dal seno ho messo dell'aceto (non so se sia giusto o sbagliato, ma nel mio caso ha funzionato) lei sentendo la puzza ha iniziato a rifiutare il seno autonomamente”.