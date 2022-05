Laetitia Casta: 'Le prime esperienze sessuali le ho avute con una ragazza'

Laetizia Casta, che oggi, 11 maggio, compie 44 anni, rivela il suo rapporto con la sessualità senza alcun tabù, da donna libera e indipendente. A Vanity Fair, che le regala la cover del settimanale, la modella e attrice confessa: “Le mie prime esperienze sessuali le ho avute con una ragazza”.

Sposata dal 2017 con Louis Garrel, 5 anni più giovane di lei, Laetitia l’anno scorso ha avuto Azel, il suo quarto figlio. Per lui è il secondo, nel 2009 ha adottato una bambina di origine senegalese di nome Oumy insieme all’ex compagna, Valeria Bruni Tedeschi. E’ anche mamma di Orlando, arrivato nel 2006, e Athena, nata nel 2009, entrambi avuti da Stefano Accorsi, a cui è stata legata dal 2003 al 2013. Il 19 ottobre 2001 la casta aveva già dato alla luce Sahteene, figlia dell’ex fidanzato Stéphane Sednaoui, fotografo francese e regista di videoclip.

Solo uomini nel suo privato, eppure non è sempre stato così. “Non mi sono mai innamorata di una donna, ma le mie prime esperienze alla scoperta della sessualità sono state con una ragazza”, svela la Casta. Si sente attratta dal sesso opposto, ma Laetitia aggiunge: “Poteva andare diversamente. Le persone suscitano in me sentimenti ed emozioni che prescindono dal loro genere. Per esempio, quello che mi attrae di un uomo non è tanto il suo lato maschile, ma quello femminile. Non ho alcun bisogno della rappresentazione stereotipata del maschio 'forte', delle persone mi colpisce piuttosto la fragilità".

Non s'imbarazza a parlare della sua intimità, Laetitia Casta ammette: “Non mi crea problemi. A una certa età non si sa troppo bene che direzione prendere, è poi la vita a metterci sulla nostra strada. Ma la scelta non è così netta. Credo che in noi rimanga una certa ambivalenza”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/5/2022.