''Ci siamo lasciati in pessimi rapporti'': Francesco Chiofalo annuncia la rottura definitiva con Drusilla Gucci

Il 35enne e la 30enne non sono più una coppia: dopo tre anni è finita

Il personal trainer ha spiegato che il rapporto si è chiuso in modo brusco

Francesco Chiofalo ha annunciato la fine della relazione con Drusilla Gucci.

I due erano insieme dal 2021. Dopo tre anni il loro amore è giunto al capolinea, per sempre e non in maniera pacata.

In un video condiviso su Instagram il personal trainer 35enne ha affermato: “Oggi è una giornata piuttosto complicata per me perché io e Drusilla ci siamo lasciati, per sempre, definitivamente”.

“Non torneremo mai più insieme. Recentemente sono successe cose molto, molto gravi, che adesso non mi va di raccontare. Magari lo farò più in là”, ha aggiunto.

Francesco Chiofalo, 35 anni, ha annunciato che è finita la relazione con Drusilla Gucci, 30, dopo tre anni

“Durante questi anni ci sono stati tantissimi retroscena che voi giustamente non conoscete. Purtroppo io e lei ci siamo lasciati in pessimi rapporti, pessimi”, ha continuato.

Parlando sempre del rapporto con la fiorentina 30enne, ha proseguito: “Quello che posso dire io è che durante questa relazione io ce l’ho sempre messa tutta per far funzionare le cose e non ho rimpianti”.

“Vi chiedo oltretutto di avere rispetto per questo momento perché comunque siamo stati tanti, tanti anni insieme e per noi è un momento difficile e io sono anche piuttosto dispiaciuto”, ha concluso.

La coppia è rimasta in pessimi rapporti

Negli ultimi mesi Chiofalo ha fatto parlare molto di sé per un intervento di chirurgia estatica molto di nicchia: la cheratopigmentazione. Drusilla era inizialmente contraria.

Francesco si è fatto modificare il colore degli occhi. Li aveva marroni e ora li ha celesti. L’operazione è però considerata potenzialmente molto pericolosa per la vista.