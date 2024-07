Giulia Valentina, ex di Fedez, è incinta: mostra il pancino sul social e la reazione di Chiara Ferragni stupisce tutti

L'influencer torinese, ex del rapper, ha pubblicato un video originale per annunciare la gravidanza

Tra i tantissimi commenti anche quello della Ferragni e di sua sorella Valentina

Giulia Valentina è incinta, la storica ex di Fedez lo ha annunciato in un modo davvero originale. L'influencer torinese ha avuto una lunga relazione con il rapper che l'aveva voluta anche nel videoclip del singolo 'Magnifico'. Adesso è in dolce attesa e ha deciso di rivelarlo pubblicando un video su Instagram in cui ironicamente e senza mai pronunciare la parola 'incinta' ipotizza con quale modalità potrebbe dirlo. A stupire è stata la reazione di Chiara Ferragni.

L'ironico annuncio di Giulia Valentina in dolce attesa

''Volevo dirvi una cosa, ho pensato a varie idee: una foto mia nuda con il velo in bianco e nero, oppure facciamo una roba spiritosa. Body painting? Mi faccio dipingere un forno? Un uovo che si schiude? Oppure facciamo una cosa in grande: un aereo su Milano che sputa coriandoli in base al colore? Oppure una cosa semplice con gli amici, tipo facciamo finta di fare una foto di gruppo e poi io lo dico? Vabbè ci penso, tanto c'è ancora tempo...''. In molti hanno già capito, ma poi Giulia Valentina conclude il video in piedi mostrando un bel pancino. L'ironico annuncio fa il pieno di like e commenti di auguri. Su tutti spicca un cuore rosso di Chiara Ferragni, Giulia risponde con un altro cuore. Anche Valentina Ferragni scrive: ''Ma congratulazioni'' e aggiunge un cuore.

Il pancino di Giulia Valentina

Tanti followers sono rimasti sorpresi dallo scambio di commenti con l'ex moglie di Fedez . ''Che donne che siete'' scrivono nei commenti. Evidentemente il rapporto tra le due è di stima reciproca. Giulia Valentina in questi anni non ha mai commentato il matrimonio di Federico, non solo, nessuno sa chi sia il compagno, dal quale aspetta il suo primo figlio.