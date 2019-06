Laura Chiatti in passato ha sofferto di attacchi di panico. L'attrice 36enne, intervistata da Vanity Fair nel numero in edicola, racconta che ora il problema si è ripresentato.

Laura Chiatti ha dovuto affrontare un periodo difficile. L'ansia è tornata e così anche gli attacchi di panico: "L'anno scorso - racconta l'attrice - sia Marco (Bocci, il marito, ndr) sia mia madre sono stati molto male, adesso è tutto risolto, ma qualcosa si è comunque rotto: l’utopia per cui le cose brutte non accadono mai a te. Crescere, forse, vuol dire questo: non avere più nessuno che ti possa giurare che andrà tutto bene".

Laura Chiatti rivela come tiene sotto controllo l'ansia: "Con la bioenergetica e la psicoterapia. Anni fa ho sofferto di attacchi di panico, ero guarita e adesso sono tornati. È sbagliato pensare di potercela fare sempre senza farsi aiutare, un errore in cui noi donne cadiamo spesso. Lavoriamo, ci occupiamo della casa, della famiglia: un sovraccarico di responsabilità che può schiantarti fisicamente. I bambini danno tanto e tolgono tanto".

L'attrice e Marco Bocci hanno due figli, Enea, nato nel 2015, e Pablo, nel 2016: "Quando metti al mondo un figlio capisci per la prima volta che cos’è l’amore - racconta Laura - Pensi: ah, ma allora è questo che aspettavo da sempre. Passiamo anni a cercare l’uomo o la donna della vita, non sapendo che solo un figlio ti porterà quell’amore che ti stacca la pelle. Ma il prezzo, ed è questo che tolgono, è che tu passi totalmente in secondo piano. Tu, i tuoi bisogni, il tuo lavoro".



E se Marco Bocci "ha sempre lavorato in maniera famelica - spiega la Chiatti - io invece ho fatto poche cose, per me di qualità. Quindi sì, ho rinunciato a molte offerte, per esempio alle serie tv, che sono produzioni troppo lunghe e ti costringono lontano da casa".