''L'unica cosa che mi interessa è veder tornare a sorridere Bonolis'': Laura Freddi commenta i presunti tradimenti dell'ex amica Bruganelli

Laura Freddi torna a parlare dell’uomo che in passato ha avuto accanto, Paolo, a cui è stata legata dal 1991 al 1996. Commenta i presunti tradimenti dell’ex amica Sonia Bruganelli, di cui la produttrice stessa ha dato conferma a Belve. Ospite di Monica Setta a Storie di Donne al Bivio, rispondendo a una domanda della conduttrice in merito alle ‘corna’ che la 50enne avrebbe fatto al presentatore 63enne dice: “L’unica cosa che mi interessa è veder tornare a sorridere Bonolis”.

Il conduttore, ospite a Verissimo, è parso ad alcuni, effettivamente, più malinconico del solito. La Setta domanda a Laura cosa ne pensi di tutto il polverone su di lui e Sonia, scatenato anche dalle rivelazioni sulla loro storia ultradecennale di Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter. "Ho letto anche io che Sonia Bruganelli avrebbe avuto una storia con un chirurgo mentre era sposata, ma l'unica cosa che mi interessa è vedere tornare a sorridere Paolo Bonolis”, sottolinea la Freddi.

La 52enne poi aggiunge, sempre parlando di Paolo: “Non si merita tutto questo tritacarne mediatico. E' un uomo buono e ama la famiglia. Spero che tutto venga chiarito presto”. Monica Setta vuole sapere anche del suo rapporto con la Bruganelli, che le ha puntato il dito contro. L'ha accusata di parlare sempre di lei in tv e di non esserle stata così vicina da quando è diventata l’ex di Bonolis. “Con Sonia? Io sono sempre per la pace. Se la dovessi incontrare la saluterei con affetto, perché non sono né vendicativa né rancorosa. Guardo avanti e cerco di vivere serena in armonia con tutti”, replica l’ex volto di Non è la Rai.

Laura conferma che a settembre 2025 sposerà Leonardo D’Amico, padre della figlia Ginevra, 7 anni: “Stiamo scegliendo la location e l'abito che sarà sicuramente bianco, perché mi sposerò finalmente in Chiesa".