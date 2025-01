''Io e mia moglie siamo separati da tre o quattro anni'': Emanuele Filiberto di Savoia parla dello strano rapporto con Clotilde Courau 

Il principe 52enne alla fine lo ammette: colpa della frequentazione in pubblico con Adriana Abascal, 54 anni

Tutta colpa delle foto in pubblico, con atteggiamenti più che affettuosi, Adriana Abascal, 54 anni, Miss Messico 1988, imprenditrice con tre matrimoni alle spalle, finite sui giornali spagnoli. Emanuele Filiberto di Savoia, messo alle strette dal settimanale Gente, parla dello strano rapporto con Clotilde Courau. “Io e mia moglie siamo separati da tre o quattro anni”, ammette il principe. Ma aggiunge anche altro.

Quando gli si domanda se Adriana sia la sua nuova compagna, il 52enne nicchia: “Dite quello che volete dire”. Gli si fa notare che lui e la donna sono una bella coppia, lui replica: “Be’, sono una bella coppia anche con mia moglie”. Peccato che però Emanuele Filiberto e Clotilde vivano di fatto separati: “Ma sono molto felice… Siamo molto felici e tutto va molto bene. Siamo separati da tre, forse quattro anni”.

Il sangue blu nega però di avere un rapporto aperto con la Courau. Emanuele Filiberto vive a Monte Carlo, Clotilde a Parigi: “Non siamo una coppia aperta, come si usa dire oggi, è una definizione che non mi piace e la trovo brutta. Preferisco parlare di una coppia in cui c'è grande rispetto reciproco. Viviamo in due Paesi diversi, facciamo lavori molto diversi. Io non voglio rinchiudere mia moglie nel mio mondo così come lei non vuole rinchiudermi nel suo. Ma ci vogliamo bene e ci rispettiamo profondamente. E con le bambine siamo sempre insieme”.

Definisce le figlie “bambine”, nonostante ormai siano delle giovani donne: “Saranno sempre bambine per me. Per rispondere alla sua domanda su che tipo di rapporto ho con mia moglie, posso affermare che siamo sempre felici quando ci vediamo e trascorriamo dei momenti bellissimi”.

Il principe aggiunge: “Vado spesso a trovarla, e lei viene spesso a trovare me. Quindi no, non mi ritengo in una coppia aperta, è un po' come il rapporto tra mio nonno, re Umberto II, e mia nonna, la regina Maria Josè: dopo l'esilio hanno vissuto in due Paesi diversi, però si sono amati e rispettati tantissimo”. Gli si fa notare che lui ha sempre asserito di non esserle stato infedele, ma dagli scatti pubblicati così non sembrerebbe. Emanuele Filiberto allora precisa: “Qualche volta ci sono cose che non bisogna spiegare, parte di un contesto interiore solo nostro. L'importante è rispettarsi, e noi ci siamo sempre rispettati. E abbiamo fatto crescere bene le nostre figlie a cui trasmettiamo valori solidi per prepararle ad affrontare la vita”.