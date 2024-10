L’ex fidanzata di Paolo Bonolis commenta le parole dette dalla 50enne a Guillermo Mariotto

La produttrice gli ha detto: “Se aggiungi due punti al voto, chiedo a Madonia se è interessato a un caffè con te”

Laura Freddi la critica fortemente. La battuta dell’amica Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle, quella rivolta a Guillermo Mariotto quando stava per darle il suo giudizio, dopo la performance in pista, con il voto, non le è proprio piaciuta. “E’ stata una caduta di stile, penso si sia già pentita”, sottolinea la 52enne, ex fidanzata di Paolo Bonolis, a La Volta Buona parlando dell'ex moglie del celebre conduttore.

''E' stata una caduta di stile, penso sia già pentita'': Laura Freddi critica la battuta dell'amica Sonia Bruganelli a 'Ballando'

La produttrice 50enne si è rivolta allo stilista con parole abbastanza inopportune. Era già abbastanza infastidita dal giudizio espresso nei suoi confronti da Selvaggia Lucarelli, forse è stato questo a renderla aggressiva. “Se aggiungi due punti al voto che mi volevi dare, chiedo a Madonia se è interessato a un caffè con te. Perché tanto è l’unica cosa che ti interessa”, ha sottolineato Sonia, riferendosi ad Angelo, il suo compagno, 40enne, che a Ballando danza in coppia con Federica Pellegrini.

L’ex fidanzata di Paolo Bonolis commenta le parole dette dalla 50enne a Guillermo Mariotto

Caterina Balivo chieda a Laura se la Bruganelli sinora le sia piaciuta. La showgirl così esordisce: “Se Sonia mi piace a Ballando? Avete tempo?! E’ ancora molto spaventata. Nella prima puntata è stata abbastanza sensuale, aveva trovato la chiave giusta per iniziare. Nella seconda l'ha persa. Perché se non si diverte mentre balla, la gente lo capisce…”.

La Freddi poi continua e affonda: “Conoscendo Sonia al di là dell’amicizia… Amicizia è un parolone, però siamo state solidali per dei motivi… Lei, secondo me, in realtà è terrorizzata. Ha paura di non riuscire in un ruolo che non è il suo e questo fa sì che faccia cose sbagliate tipo sdraiarsi a terra davanti alla giuria che non è rispettoso, o dire una battuta del genere che è una caduta di stile. Penso che lei si sia pentita già”.

Anche lo stilista interpellato dice la sua

Anche Mariotto dice la sua. La Balivo chiede a Guillermo, in collegamento con la trasmissione, se nel 3 dato a Sonia ci fossero già i due punti in più di cui parlata lei. “Vuoi scendere anche tu a quel livello? Voliamo alto, Balivo. Era 3, un povero 3. Non son caduto nella trappola di battute di livello troppo basso. Non ho dato 0, perché bisogna guadagnarselo”, replica sarcastico e pungente lui.