La showgirl 51enne ammette: “Non ebbi il coraggio di aspettare e me ne andai”

La storia col presentatore 62enne però è stata importantissima e conserva bei ricordi

Laura Freddi è una donna felice e appagata. Mamma di Ginevra, 6 anni, avuta dal compagno Leonardo D’Amico, fisioterapista della nazionale italiana di Beach Volley, non ha rimpianti. A Storie di Donne al Bivio, ospite di Monica Setta, ripercorre, però, la sua lunga relazione con Paolo Bonolis e rivela il motivo per cui lo lasciò dopo 5 anni e mezzo di unione. “L'amore era veramente forte, ma lo misi di fronte a un bivio”, confessa.

''L'amore era veramente forte, ma lo misi di fronte a un bivio'': Laura Freddi rivela il motivo per cui lasciò Paolo Bonolis dopo 5 anni

Oggi ha un ottimo rapporto col presentatore 62enne. Anche con Sonia Bruganelli, da cui Bonolis ha avuto tre figli e si è appena separato, è diventata complice e amica. Laura in tv racconta i momenti che l’hanno avvicinata a Bonolis.

“Lui entrò in studio a Non è la Rai, c’era anche Enrica Bonaccorti. Tutte erano incuriosite da questo personaggio, io me lo ricordavo a Bim Bum Bam. Come sempre mi misi in un angolo e tutte le altre invece intorno a lui. Ero timida, ma lui notò me. Mi venne incontro e mi disse: ‘Che fai qui sola soletta?. Mi fece un po’ di complimenti e io gli dissi: ‘Io guardavo Bim Bum Bam, ma solo i cartoni animati, quando arrivati tu cambiavo canale, non mi piacevi’. Lui replicò: ‘Dai non dire così’. E lì forse qualcosa scatto, lo incuriosì questa cosa”, spiega la Freddi

“Poi una vacanza insieme - prosegue la showgirl 51enne - il nostro primo viaggio, ai Caraibi, ad Antigua. Venne a chiedere il permesso a mio padre, ho una famiglia che mi ha sempre seguito con attenzione. Il mio papà che rispose? ‘Basta che me la riporti sana’, è un tipo molto simpatico e alla mano. In quella vacanza è scattato l’amore, siamo tornati e Paolo è entrato a far parte della mia famiglia, era sempre lì con i miei, il Natale a giocare a Mercante in fiera. Siamo stati insieme 5 anni e mezzo”.

Nonostante il rapporto fosse strettissimo, la storia è arrivata ai titoli di coda. Laura chiarisce: “Devo dire la verità, forse io ero troppo giovane all’epoca, non ci siamo incontrati con i tempi. Tante volte nella vita ci si incontra nei momenti sbagliati. Per quanto l’amore fosse veramente forte, io avevo già questa voglia di famiglia, per cui messo di fronte a questo bivio… Lui no, era già separato con due figli in America molto piccoli. L’avevo messo di fronte a una scelta troppo grossa in quel momento: era una responsabilità che non voleva prendersi, nonostante fosse un amore vero. E lì io non ebbi il coraggio di aspettare il suo momento e me ne andai”.

I ricordi che conserva legati al conduttore sono innumerevoli. “Con Paolo era sempre un gioco, ricordo a New York che facevamo dei video con la telecamerina e poi li riguardavamo a casa - racconta la Freddi - Lo presi in giro per un regalo a Natale che non mi piacque per niente, un set di valigie gialle… Mi aspettavo qualcosina di più dopo, mi sembra, 2 o 3 anni di fidanzamento. Cosa regalavo io? Orologi, cose belle. Poi arrivò anche l’anello. In una puntata del Maurizio Costanzo Show, in cui eravamo stati invitati da Maurizio, lui mi chiese: ‘Ma ce l’hai l’anello di fidanzamento?’. Io feci vedere la mano e Costanzo osservandolo disse: ‘Ma dove l’hai trovato, nell’uovo di Pasqua?’. E prese in giro Paolo”. E conclude: “C’è ancora tanto affetto, è stato un momento felice della mia vita”