''Mamma questo è un microfono?'': Heidi Klum rivela l’imbarazzante momento in cui la figlia adolescente ha scoperto il cassetto con i suoi ''toys'' intimi

La 50enne ha sgridato la figlia, che aveva anche fatto dei video con le amiche

Il racconto nel podcast in cui è intervenuta la stessa Leni, avuta con Briatore

Heidi Klum ha fatto una confessione davvero imbarazzante nel podcast ‘Call Her Daddy’.

La supermodel tedesca ha svelato che qualche anno fa sua figlia adolescente Leni ha scoperto l’armadio in cui tiene i giocattoli per il piacere intimo, scambiando anche un ‘toy’ per un microfono.

La 50enne è stata intervistata nel programma di Alex Cooper e ha videochiamato proprio la figlia, avuta con Briatore 19 anni fa, per parlare di quanto successo.

Heidi Klum, 50 anni, insieme alla figlia Leni Klum, 19, avuta con Flavio Briatore

Ha detto: “Ha trovato il mio armadio del se**o”. Leni ha risposto: “Sì è successo quando ero più giovane e ho pensato che fosse la cosa più bella di sempre. L’ho guardato con le mie amiche. Ho pensato: ‘Mamma, cos'è questo? Un microfono?’”.

Leni ha quindi raccontato che la bellezza tedesca si è molto arrabbiata: “Mia madre si è arrabbiata così tanto con me dopo, tipo: ‘Non puoi frugare tra le mie cose’”.

“L’ho mostrato alle amiche tipo: 'Guardate quanto è bello. Mia madre ha un intero armadio, ha un intero cassetto'”, ha aggiunto la giovane.

“Le ho portate nella stanza di mia madre e ho aperto il cassetto, e abbiamo tutte fatto dei video”, ha proseguito.

Heidi ha raccontato di quella volta che Leni ha trovato il suo cassetto con gli oggetti per il piacere intimo

Durante la chiacchierata nel podcast, Heidi, che oggi è sposata con il rocker 34enne Tom Kaulitz, ha confessato di amare avere rapporti intimi “per ore”.

Le è stato chiesto di descrivere la sua vita intima con appena tre parole, ha replicato: “E’ infinita, hot e selvaggia”.

“Penso che sia più facile per la donna che per l'uomo, quindi l'uomo deve avere una bella forza”, ha poi sottolineato. “Di solito gli uomini sono quelli che non possono resistere così a lungo. Alcuni non riescono”, ha proseguito.

Heidi ha infine spiegato che le capita a volte di divertirsi anche in acqua e in aereo…