Valerio Staffelli consegna il Tapiro a Ilary Blasi per l'intervista del presunto amante Cristiano Iovino: immagini e cosa ha detto

La conduttrice a Milano poche ore prima della presentazione del suo libro alla Mondadori Duomo

Non poteva non riceverlo, anche stavolta. Valerio Staffelli consegna il Tapiro a Ilary Blasi per l'intervista del presunto amante Cristiano Iovino. Il 42enne a Il Messaggero ha detto che tra lui e la presentatrice ci sarebbe stata una “frequentazione intima”. Ha assicurato che tutto quel che ha rivelato è “riscontrabile”. Ha anche aggiunto che chiarirà dei punti in tribunale, essendo stato citato come primo teste da Francesco Totti nella causa di divorzio dalla conduttrice.

L’inviato del tg satirico di Antonio Ricci pizzica Ilary appena scesa dall’aereo a Linate. Tutto accade poche ore prima della presentazione del libro dell’ex Letterina, “Che Stupida”, alla Mondadori Duomo. La Blasi nel vedere Stafelli ride. Lo sguardo è coperto dalla visiera del cappello che indossa, leggermente calato in avanti. “Ce l’hai il Tapiro, a me interessa solo quello”, dice. “Noi glielo abbiamo portato perché il tizio del caffè ha smentito quel che aveva detto lei…”, replica il tapiroforo.

La 42enne, appena atterrata a Linate, lo prede con grande disinvoltura, ma sul 42enne glissa: "C'è una causa in corso"

Ilary prende il suo ‘premio’ tra le mani e ribatte: “Ma ti sembro attapirata? Rispondimi… Io mi prendo il Tapiro, però, Vale, stavolta non posso risponderti. Lo sai che c’è una causa, un processo…”. Valerio non demorde e rilancia: “Ho capito, doveva essere un caffè, è diventato un cappuccino, da lì al cornetto il passo è breve. Lei ha lasciato il ‘re del cucchiaio’ ed è andata sul cucchiaio del personal trainer. Anche perché le ultime notizie dicono che ci sono 150mila euro che ballano, che pare siano arrivati da Francesco Totti nelle tasche del personal trainer per spingerlo a queste dichiarazioni. E’ vero oppure no?”. La Blasi cammina con il suo staff e non risponde, ma continua a sorridere sorniona.

Staffelli continua a incalzarla. “Mi piace questa intervista che la stai facendo da solo, tipo Marzullo: domanda e risposta”, commenta lei. Poi Valerio fa riferimento al libro e sottolinea: “Con tutta questa pubblicità venderà un sacco di copie, più che ‘stupida’ lei mi sembra un bel volpino”. L’inviato entra persino nell’auto di Ilary, che però rimane muta.