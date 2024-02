Lorella Cuccarini ricorda il suo periodo più difficile: ''Ho tolto la tiroide, all'inizio andava tutto bene, poi…''

Ha ritrovato una forma smagliante: “Non mi sono mai lasciata andare”

La 58enne ora si sente benissimo: sarà a Sanremo 2024 con Amadeus venerdì 9 febbraio

Lorella Cuccarini, professoressa amatissima di Amici, si prepara a calcare il palco dell’Ariston, protagonista a Sanremo 2024. Affiancherà Amadeus venerdì 9 febbraio, nella serata dedicata alle cover. La showgirl a Oggi rivela il suo entusiasmo, ricorda anche il suo periodo più difficile. “Ho tolto la tiroide, all'inizio andava tutto bene, poi…”, racconta.

Bella, sorridente, solare e sempre positiva, Lorella sembra non invecchiare mai. Quando le si domanda il suo segreto, la 58enne svela: “Non mi sono mai lasciata andare, ho continuato ad allenarmi e a mangiare bene anche quando ho smesso di passare 7-8 ore al giorno in sala prove. Lo faccio come professionista, ma anche come donna, credo che tutte noi lo meritiamo”.

“Ho avuto anch’io un periodo critico”, aggiunge la Cuccarini. E confessa: “Nel 2002 mi sono operata e ho tolto la tiroide. All’inizio andava tutto bene, poi, forse perché non avevo trovato il giusto dosaggio di medicinali, ho avuto periodi di ipotiroidismo, che è terribile perché ingrassi con niente. E’ stato difficile da accettare, poi dopo due-tre anni ho trovato un nuovo equilibrio”.

Appagata professionalmente, tra tv e teatro, quando le si domanda se ora sia meno esigente con se stessa rispetto al passato, Lorella dice: “Quando sei in sala prove, cerchi la perfezione. Mi dicevano che ero troppo maestrina. Stava diventando una gabbia, e non era la mia vera natura. Oggi sono più scialla, come direbbero i miei figli. Ho imparato a prendermi in giro, non ho più ansia da prestazione, non si può piacere a tutti. Ho la voglia di fare che avevo a 30 anni ma con la saggezza dell’età”. La famiglia le dà equilibrio. E’ sposata con Silvio Capitta, conosciuto col nome d’arte Silvio Testi, dal 1991: da lui ha avuto Giovanni, 27 anni, Sara, 29, e i gemelli Chiara e Giorgio, 23.

Tra 10 anni la Cuccarini si vede “spero come oggi”. E precisa: “Con qualche rughetta in più, con la voglia di spaccare. Guardo alle grandi star americane come Cher, sul palco a quasi 80 anni, sogno quella genetica lì”.