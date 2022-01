Elettra Lamborghini: 'Io unica italiana con una statua al Madame Tussauds'

Elettra Lamborghini esulta con i fan: “Finalmente posso dirvelo ragazzi! Il museo delle cere Madame Tussauds mi sta facendo una statua di cera e sarò dentro il museo pure io”. L’ereditiera è felicissima e sottolinea fiera: “Ah, la prima e unica italiana al momento ad aver avuto la statua… Ciao biccis”.

La scultura sarà esposta ad Amsterdam, sarà proprio l’ereditiera a presentarla a maggio in Italia, poi in estate sarà collocata nel museo, nella ‘Music Arena’, insieme al altre stelle della musica del calibro di Beyoncé, Ariana Grande, Justin Bieber. La popstar 27enne mette a segno un altro record e via social, nelle sue IG Stories, mostra cosa è successo lo scorso settembre, quando ha posato per gli artisti del Madame Tussauds.

Elettra è stata in piedi, come volevano gli scultori, per più di 6 ore. Le sono state prese le misure, scattate fiumi di foto. Si è poi passati ai dettagli: i colore della sua pelle, quello dei suoi denti, dei capelli. E’ stata anche realizzata anche una scansione 3D che riproduce fedelmente la Lamborghini: la statua di cera così avrà proporzioni perfette.

“Abbiamo rilevato una crescita nel numero dei turisti italiani sia nella capitale che presso il nostro museo e proprio per questo abbiamo deciso di rappresentare un personaggio italiano”, spiega Quinten Luykx, direttore generale di Madame Tussauds Amsterdam. Elettra Lamborghini, sposata con Afrojack, pseudonimo di Nick van de Wall, 34 anni, disc jockey, produttore discografico e remixer olandese, è stata la scelta ideale per loro.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/1/2022.