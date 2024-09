La ragazza è insieme al padre, Alessandro Antonino, ex marito della conduttrice 62enne

“Dopo 64 anni ha indossato l’abito da sera della mia mamma Marta”

Un evento a Napoli, a Villa Doria d’Angri, in via Petrarca, nel suggestivo quartiere di Posillipo. Lei è bellissima accanto al papà, Alessandro Antonino, fascinoso 50enne. Licia Colò mostra orgogliosa la figlia 19enne Laila nell'abito da sera appartenuto alla nonna. Pubblica la foto della ragazza, insieme all’ex marito, regista insieme a cui continua a lavorare, sul social e scrive: “Per me è molto toccante”.

Licia Colò mostra orgogliosa la figlia 19enne Laila nell'abito da sera appartenuto alla nonna: ''Per me è molto toccante''. La ragazza è insieme al padre, Alessandro Antonino, ex marito della conduttrice 62enne

La conduttrice 62enne, al timone di Eden - Un pianeta da salvare su La7, è fiera della sua pargola ormai donna, travel blogger di successo e anche modella. Nel condividere lo scatto, per lei estremamente commovente, svela: “I social ormai sono diventati il nostro biglietto da visita, ma se vogliamo essere onesti spesso sono anche un prezioso scrigno di ricordi (visto che gli album fotografici non esistono quasi più). Questa immagine é particolarmente toccante per me. Dopo 64 anni mia figlia Liala ha indossato l’abito da sera della mia mamma Marta, appena sposata. A volte gli oggetti conservati hanno la forza di far provare grandi emozioni, ma certo non per il valore economico che hanno, ma per ciò che rappresentano, soprattutto se riusciamo a farli continuare a ‘vivere’”.

Licia e la ragazza sono molto legate

Licia ha uno splendido rapporto con Liala. Al Corriere della Sera ha recentemente confessato: “E’ una ragazza molto indipendente, gliel’avrò pure trasmessa qualcosa! In pieno Covid, quando i ragazzi erano stravaccati nella loro stanza, ho detto al mio ex marito che dovevamo coinvolgerla. Le abbiamo fatto fare corsi da operatrice video, per imparare le lingue. Le abbiamo fatto fare la schiava, perché doveva imparare tutto. Poi, non ancora maggiorenne, ci ha detto che voleva viaggiare da sola. Io ero entusiasta, il padre me ne ha dette di tutti i colori. Per lui sono una madre degenere... Ha cominciato un percorso da travel blogger: ama viaggiare ‘in solo’, pare si dica così per chi parte in solitaria. E lavora nella moda”.