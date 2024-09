Il reality prenderà il via il 16 settembre su Canale 5: al timone ancora una volta Alfonso Signorini

L’attore 50enne entra nella Casa più spiata d’Italia, nel 2006 ha vinto l’Isola dei Famosi

“E’ tra i protagonisti che vivranno nella Casa più spiata d'Italia e interagirà con tutti gli altri concorrenti, tra cui Jessica Morlacchi e le tre ragazze di Non è la Rai Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere”, si legge sul sito Mediaset. E’ stato annunciato il primo concorrente ufficiale del Grande Fratello: è Luca Calvani. E’ l’attore 50enne a essere ufficializzato sull’account del reality show, che prenderà il via il prossimo 16 settembre su Canae 5. “Grande fascino e personalità: Luca Calvani è pronto a varcare la Porta Rossa”, scrivono nel post che accompagna una breve clip.

Annunciato il primo concorrente ufficiale del Grande Fratello: è Luca Calvani, da 'Sex and The City' al coming out, ecco chi è

Luca Calvani, nato a Prato il 7 agosto 1974, ha studiato recitazione all’Actor’s Studio a New York. Ha proseguito il suo percorso all’Accademia di Recitazione Silvio d’Amico. Da giovanissimo ha lavorato anche come modello. Sono innumerevoli le fiction e i film a cui ha preso parte. Ha recitato anche in famosissime serie televisive americane come Sex and the City e Beautiful. Nel 2004 ha preso parte a Uomini e Donne, nel 2006 ha deciso di ‘naufragare' all’Isola dei Famosi, dove ha avuto una vicinanza ‘speciale’ con Sara Tommasi. Ne è uscito vincitore, conquistando la medaglia d’oro della quarta edizione del reality.

Calvani ha continuato ad alternare cinema e televisione. Ma è la sua vita privata ad attirare i riflettori. Sposato dal 2000 al 2016 con Francesca Arena, da cui nel 2009 ha avuto una figlia, Bianca, nel 2022 decide di fare coming out, presentando il compagno, con cui viveva una relazione già da tempo, sei anni, sui social. Lui è l’imprenditore Alessandro Franchini, suo socio in affari con il quale vive a Camaiore, in provincia di Lucca, nel resort che i due hanno messo su insieme. Insieme a loro pure gli amatissimi bassotti.

L'attore 50enne con uno dei suoi adorabili bassotti

Luca è uno dei personaggi di spicco del nuovo GF: Alfonso Signorini, sempre al timone del reality, potrà mettere a nudo molti aspetti dell’esistenza dell’artista, finora sempre molto riservato.