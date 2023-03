L’attrice americana Lindsay Lohan è incinta del primo figlio a 36 anni: l’annuncio social

Lindsay è in dolce attesa dopo essersi sposata lo scorso anno

Il papà del nascituro è il marito Bader Shammas

Lindsay Lohan è incinta. L’annuncio è arrivato nel tardo pomeriggio (ora italiana) di martedì 14 marzo. L’attrice americana a 36 anni aspetta quindi il suo primo figlio, frutto dell’amore con il marito Bader Shammas, sposato nel 2022. La star dai capelli rossi ha postato su Instagram la foto di una tutina da neonato con sopra scritto “prossimamente…”.

Lindsay Lohan, 36 anni, ha annunciato di stare aspettando il suo primo figlio

Vicino all’immagine Lindsay ha fatto sapere: “Siamo fortunati ed entusiasti!”. Poi tramite un rappresentante ha fatto arrivare all’edizione online del Daily Mail queste parole: “Siamo davvero entusiasti per l'arrivo del nuovo membro della famiglia e non vediamo l'ora che arrivi questo prossimo capitolo della nostra vita!”. “Siamo oltremodo felici per questa benedizione nelle nostre vite e non vediamo l'ora di diventare genitori”, ha aggiunto la coppia.

Lindsay insieme al marito Bader Shammas

Tra i primi a congratularsi con Lindsay anche la sua ex migliore amica (oggi sono in contatto, ma non si frequentano più come anni fa e per lungo tempo non si sono neppure rivolte la parola) Paris Hilton, che a sua volta è diventata mamma da pochi mesi dopo aver avuto un figlio tramite madre surrogata. Sotto al post Paris ha commentato: “Congratulazioni amore! Sono così felice per te! Benvenuta nel club delle mamme”.