''Sono felice come un bambino'': Lino Banfi annuncia che diventerà bisnonno! Le immagini al gender reveal della bisnipote

E’ grato alla sua lunga vita fatta di tanti successi e di una famiglia meravigliosa. Lino Banfi, 88 anni, annuncia che diventerà bisnonno. Sulle pagine di Visto confessa la grande gioia che prova nel cuore. “Sono felice come un bambino!”, sottolinea il pugliese. La nipote Virginia, 31 anni, sposata con Gianluca, è incinta. La ragazza è la primogenita di Rosanna Banfi, 61 anni, e del marito Fabio Leoni, genitori anche di Pietro, 27 anni.

Virginia lavora nell’Orecchietteria Banfi nel quartiere Prati a Roma, un’attività di famiglia. La famosa mamma sul social ha condiviso le immagini del tenero gender reveal, andato in scena con tanti amici e parenti tra gli invitati, lo scorso 8 luglio. Nel video non può passare inosservato il suo pancione: darà alla luce la piccola tra fine novembre e inizio dicembre. Avrà una bambina: nonno Lino è lì a fare il tifo per lei.

Al settimanale l’attore rivela le sue sensazioni sulla gravidanza della nipotina: “E’ stata Rosanna a dirmelo: ‘Papà preparati che ti devo parlare’. Le ho risposto: ‘Non mi chiedere tanti soldi’. Ma lei mi ha detto che doveva darmi una notizia, una bella notizia. Diventerò bisnonno tra novembre e dicembre. Virgina aspetta una bambina e io sono contento come un bambino. Non mi vogliono dire il nome, ma come si chiama si chiama: l’importante è che arrivi! Sono proprio felice, tutti mi hanno fatto gli auguri, ma i più speciali li ho ricevuti dal mio amico Francesco”. Parla del Papa, a cui è legatissimo: è un fervido credente.

Quando gli si domanda che bisnonno sarà, Banfi racconta: “Rosanna, quando i suoi figli erano piccoli, una volta mi scoprì a casa a giocare con Pietro, che oggi ha 27 anni. Ce l’avevo sulle spalle, grosso e grasso come sono, e facevo il cavalluccio per terra. Lei si è arrabbiata: ‘Con me e Walter (l’altro suo figlio di 55 anni, ndr.) non hai mai fatto queste cose e adesso le fai!’. Non sapevo che scuse trovare. Le dissi che avevo più tempo a disposizione e credo proprio che anche con la bambina in arrivo sarà molto presente. Se Dio vuole”.