A Bari alla prima di Battiti Live indossa un abito trasparente cut-out che rivela l’underboob

Il sexy vestito total black della 43enne è una creazione firmata Dan More

Elisabetta Gregoraci per il debutto della settima edizione di Battiti Live stupisce tutti con un look sensuale e provocante. La showgirl calabrese fa impazzire il pubblico mentre è sul palco a Bari: indossa un abito trasparente cut-out che rivela l’underboob. Il suo ‘quasi topless’ fa alzare ancora di più la temperatura degli spettatori in una serata d’estate già caldissima.

Scollatura sensuale e look provocante: il quasi topless di Elisabetta Gregoraci fa impazzire il pubblico dello show musicale

Elisabetta ha scelto una creazione firmata dal brand Dan More, marchio di Daniele Morena particolarmente amato dalle celebrities. Il vestito total black, in vendita al costo di 1350 euro, esalta il fisico longilineo della Gregoraci, mettendone in risalto le forme: soprattutto il seno.

L’ex moglie di Flavio Briatore (da cui ha avuto il figlio Nathan Falco, 13 anni), che dovrebbe essere ‘in love’ con Giulio Fratini, anche se i due non si vedono insieme da un bel po’, è disinvolta con l’outfit super sexy. Completa la mise con sandali nero dal tacco alto. Ha i capelli legati con una coda di cavallo altissima.

Eli stupisce e fa alzare vertiginosamente la temperatura degli spettatori

Eli presenta al pubblico gli artisti presenti, tra i quali ci sono Fedez, Annalisa, Marco Mengoni. Il suo è ormai un appuntamento fisso dell’estate. Sarà al timone dello show a Bari anche sabato 24 e domenica 25 giugno. Poi si sposterà in Salento, a Gallipoli, dove l’evento andrà in scena il 7 e 9 luglio. Battiti Live, in onda su Tele Norba, sarà riproposto su Italia 1 ogni martedì a partire dal 4 luglio.