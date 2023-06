Il calciatore compie 30 anni, a mezzanotte scatta la torta, poi gli auguri social della 31enne

Cena al Maka Loft per pochi intimi: lei sfoggia un top cortissimo, sotto jeans a vita bassa

In Sicilia, al momento, solo toccata e fuga. Diletta Leotta, in vacanza dal campionato, ma fortemente impegnata col suo podcast nuovo di secca, Mamma Dilettante, festeggia il compleanno dello statuario compagno tedesco Loris Karius. La 31enne, all’ottavo mese di gravidanza, sfoggia il pancione con un look casual trendy: indossa un top cortissimo bianco e sotto jeans larghi a vita bassa. Fa gli auguri al suo bello, che allo scoccare della mezzanotte, quando è il 22 giugno, compie 30 anni. I due sono a Milano, al Maka Loft.

Pancione, torta e tanto amore: Diletta Leotta festeggia a Milano il compleanno dello statuario compagno tedesco Loris Karius

Nel locale ‘cool’ c'è una tavola imbandita all’aperto per un po’ di amici. Diletta sorride accanto a Loris, da cui avrà a metà agosto il suo primo figlio, una bambina. Sul social condivide uno scatto insieme al calciatore che l’ha fatta innamorare. Insieme a lui tengono tra le mani una fetta di torta con sopra due candeline. “Happy birthday Amore”, scrive la conduttrice. Usa la lettera maiuscola per il ragazzo capace di scatenarle un mare di emozioni pazzesche.

I due sono al Maka Loft a Milano

Nel locale è stata organizzata una cena per un po' di amici

Diletta e Loris stanno insieme solo da pochi mesi ma mettono già su famiglia. Lei, parlando del loro primo incontro, al Corriere della Sera ha confessato: “Ero a Parigi con le mie amiche per un weekend di tutte donne, eravamo a cena in posto tra l’altro pieno di ragazze stupende, bellissime, solo modelle, perché c’era la Fashion Week. A un certo punto entra Loris e io dico alla mie amiche: ragazze, è entrato l’uomo della mia vita. No vabbé, colpo di fulmine totale. Poi non abbiamo incrociato gli sguardi più di tanto, io non l’avevo riconosciuto. A un certo punto se ne va, ma si riaffaccia alla porta, mi sorride e mi fa ciao. Siamo stati lì fino alle 4 del mattino a parlare, mi è piaciuto subito”.

La conduttrice, all'ottavo mese di gravidanza, non è ancora volata in Sicilia, ma appena può si prende una pausa per prendere il sole

“Lui è di una bellezza da togliere il fiato, un figo pazzesco”, ha aggiunto la presentatrice. E’ è tutto suo: lo stringe forte: è semplicemente grata.