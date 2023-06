La 27enne torna sul red carpet da single dell’evento Diversity Media Awards a Milano

L’addio col rocker per colpa di un tradimento parrebbe non esserle andato giù…

Giorgia Soleri torna mondana e sfila sul red carpet da single, dopo la rottura con Damiano David dei Maneskin. La blogger e scrittrice posa davanti ai fotografi all'evento Diversity Media Awards a Milano con l’abito rosso aderente e chic longuette, ai piedi décolleté nere. La 27enne rimane in silenzio sulle questioni di cuore, dopo il crack e il successivo post di spiegazioni, in cui ha rivelato di avere avuto col rocker un “amore libero”. Sul social, però, pare proprio tirare una frecciatina all’ex, con cui è finita con quello che parrebbe un tradimento, anche se entrambi hanno smentito. Il bacio del cantante a Martina Taglienti, quello che ha provocato lo scossone, sarebbe arrivato, stando ai due, quando si erano già lasciati da qualche giorno.

Giorgia Soleri sul red carpet dopo la rottura con Damiano David dei Maneskin e sul social tira una frecciatina all’ex

Nessun rancore, almeno nelle intenzioni. E’ difficile però non rimuginare. La Soleri nelle sue storie scrive: "Aspetto qualcuno di affidabile”. E' il titolo che accompagna alcune righe su un a relazione sbagliata. "Invece di trovare supporto e affidabilità nella tua relazione - si legge - potresti aver avuto a che fare con partner che non sono in grado di prendersi cura di te e sono a malapena in grado di autogestirsi".

Sul web le dichiarazioni di Giorgia creano un certo scalpore. Su Twitter c’è chi tira fuori quel che la ragazza aveva detto di Damiano qualche tempo fa rispondendo alle domande dei follower: "Mi sento fortunata per averlo al mio fianco, per la persona che è, per il suo supporto, per ciò che ogni giorno imparo da lui, per il tipo di rapporto che abbiamo e per tante altre cose”. C’è chi l’accusa di incoerenza.

Il post della 27enne in cui scrive: "Aspetto qualcuno di affidabile"

“Giorgia Soleri è la coerenza in persona! il fatto che un rapporto possa finire, non legittima uno dei due a sputare nel piatto in cui si è ingordamente ingozzato e fatto anche la scarpetta con il dito. Fin quanto porta acqua e visibilità al proprio mulino tutto ok, poi è la fine”, sottolinea un’utente. “Giorgia Soleri ci ha fatto un pippone sull'amore libero e sul fatto che chi si indigna per il tradimento di Damiano. Non capisce nulla di come gira il mondo, ma a quanto pare, pure lei ora sta rosicando per le corna, GIUSTAMENTE”, precisa un altro.