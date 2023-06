Il figlio di Rocco Siffredi rivela se ha mai visto uno dei video hard del padre: le sue parole

Leonardo Tano in una diretta Twich sul canale di GrenBaud spiega perché è sul set a Budapest

Il secondogenito dell’attore porno è considerato un astro nascente dell'atletica italiana

Leonardo Tano in una diretta Twich sul canale di GrenBaud risponde alle domande. Il 23enne, che dopo la laurea in ingegneria meccanica sta ottenendo importanti risultati come ostacolista, al punto da essere considerato una promessa dell’atletica italiana, rivela se ha mai visto uno dei video hard del padre. Il figlio di Rocco Siffredi e Rozsa Tassi, genitori anche di Lorenzo, 27 anni, chiarisce pure il motivo per cui in questi giorni è sul set col genitore.

L’attore porno 59enne è impegnato a Budapest in una nuova edizione della sua ormai mitica Academy, questa volta con protagoniste tutte donne. Leonardo è al suo fianco, al punto che molti si sono chiesti il motivo per cui sia lì, se abbia o meno deciso di seguire le orme del genitore.

Il ragazzo però fa chiarezza su tutto. “Se ho mai visto un film di mio padre? - svela - No, guardato no. Io ovviamente guardo quel genere di film ogni tanto e magari mi capita di vedere la copertina di un film dio mio padre sui vari siti, ma non è che è una cosa che dopo vado a cliccare”.

E sulla sua presenza a Budapest Leonardo dice: “Qua ho un ruolo fondamentale, riprendo il backstage, faccio foto. Per adesso ho fatto dei video col telefonino che useremo poi per postare sui social. Poi voglio intervistare le attrici dopo che hanno girato una scena e chiedere loro cosa ne pensano. Quindi niente di esplicito, solo foto carine di momenti di attività”.