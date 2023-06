Paola Caruso al mare col figlio, dopo l'operazione Michele migliora ogni giorno di più: foto

Il bimbo di 4 anni ha ancora il tutore, ma sta via, via recuperando

Paola Caruso si gode il primo giorno di mare insieme al figlio. E’ partita per una vacanza col bambino avuto dall’ex Francesco Caserta e che ora il tribunale ha imposto fosse finalmente riconosciuto dal padre. Dopo l’operazione Michele migliora ogni giorno di più e la 38enne è tornata a sorridere.

Il bambino di 4 anni ancora porta il tutore, nello scatto che la madre posta sul social in cui è immortalato al parco giochi si vede chiaramente, ma la fisioterapia e l’intervento dovrebbero aver risolto il problema. Così si spera. I medici hanno operato il piccolo all’ospedale Gaslini di Genova a metà maggio scorso. Era stata la stessa showgirl ad annunciarlo su Instagram.

Michele è stato suo malgrado vittima di un farmaco che gli è stato iniettato per curare un’influenza mentre si trovata in vacanza in Egitto con la madre in autunno. Il nervo sciatico della gamba, a causa della medicina, è rimasto lesionato. Tornato a Milano il bambino ha fatto tante sedute di fisioterapia, senza avere grandi miglioramenti: i dottori hanno così consigliato l’intervento.

E’ stato il dottor Nunzio Catena a prendersi cura del figlio di Paola Caruso. “Ora bisogna solo pregare che Michy risponda con il tempo e la fisioterapia. Forza amore mio: sei più forte anche di me”, aveva scritto la calabrese nel post. L’ex Bonas di Avanti un altro si occupa quotidianamente del suo pargoletto: desidera che torni presto a correre felice insieme ai suoi amici, come ha chiarito più volte in lacrime in tv, a Verissimo.