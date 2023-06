L'ex Suor Cristina non rivela di amare una donna per paura di deludere i genitori? La tesi del vincitore dell'Isola 2023

Marco Mazzoli, conduttore de Lo Zoo di 105, dice la sua su Cristina Scuccia

“Lei ha vissuto due carceri. Il primo era il convento da cui è scappata perché…”

Marco Mazzoli, conduttore de Lo Zoo di 105 e vincitore dell’Isola dei Famosi 2023, dice la sua su Cristina Scuccia. L'ex Suor Cristina non rivela di amare una donna per paura di deludere i genitori? Il 50enne, da Miami, dove vive ed è tornato, espone la sua tesi a riguardo a Leggo, che lo ha raggiunto telefonicamente.

La 34enne all’Isola ha rivelato di essere innamorata, ma non ha mai chiarito finora se la persona che le fa battere il cuore sia una donna o un uomo. I gossip sussurrano che avrebbe perso la testa per una ragazza. Seppur incalzata durante il reality, Cristina ha sempre parlato genericamente di una “persona”. Il motivo per cui non si sarebbe esposta, l’ha chiarito lei stessa: “Questo amore è ancora un germoglio e i germogli vanno protetti, preservati. Quando sarà, lo dirò”, ha sottolineato.

Mazzoli, però, non ha problemi a parlare della questione che interessa così tanto media e pubblico. “Lei ha vissuto due carceri. Il primo era il convento, da cui è scappata perché non ha mai smesso di credere in Dio. Ma la chiesa l’ha delusa. Se avrà voglia racconterà la sua brutta esperienza. Poi all’Isola aveva voglia di esternare il suo amore, ma aveva paura di deludere la mamma che è molto religiosa. Io so di chi si parla ma è giusto lo riveli lei”, spiega.

La Scuccia in diretta tv sul sentimento che prova ha detto: “Aver liberato questo amore è come se mi avesse tolto una corazza che io portavo perché avevo paura di essere sbagliata. Io mi sento sempre gli occhi addosso degli altri. Ho ancora un po’ questa cosa. Però basta, gli altri non vivono la nostra vita, siamo noi che la viviamo”. E ancora: “Non voglio più nascondermi. Come si fa a nascondersi? Ci si nasconde dalle cose di cui bisogna vergognarsi”.