Loredana Lecciso zittisce le polemiche e pubblica una foto con la mamma di Al Bano, Jolanda

Loredana Lecciso zittisce le polemiche e pubblica una foto in cui è immortalata con la mamma di Al Bano, Jolanda Ottino. Non rilascia alcuna dichiarazione, ma condivide uno scatto e fa la sua dedica alla “Nonna speciale” scomparsa il 10 dicembre all’età di 96 anni.

L’immagine postata sul profilo Instagram ritrae la signora Jolanda ha in braccio Jasmine, venuta al mondo nel 2001 (Loredana dal cantante ha avuto anche Al Bano Jr., nato nel 2002). Con loro c’è anche Carmelo Carrisi il papà di Al Bano. Loredana Lecciso sorride accanto al compagno, regna la serenità. La bionda con la sua dedica pare voler mettere a tacere i gossip e dimostrare che l’unione con la famiglia Carrisi c’è sempre stata.

Nella post che accompagna la foto con la mamma di Al Bano, Jolanda, Loredana Lecciso scrive semplicemente “Nonna speciale”. Aggiunge un cuoricino. La 47enne vive la grave perdita in privato, senza clamore.

Loredana Lecciso al momento non parla, non dice di più. Zittisce le polemiche che la volevano in cattivi rapporti con Jolanda con una dedica sul social. A Cellino San Marco non partecipa al funerale della mamma di Al Bano, che si è tenuto ieri pomeriggio, 11 dicembre, ma rende omaggio al feretro nella cappella privata, andando via prima ed evitando i fotografi assiepati.

Lo rende noto Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. La showgirl preferisce così, proprio per evitare altre speculazioni e chiacchiere.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/12/2019.