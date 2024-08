''Non escludo le nozze con Affy'': Lorenzo Amoruso, ex di Manila Nazzaro, parla della fidanzata iraniana che ha 20 anni meno di lui

Il 53enne parla del legame con Afarin Mirzaei: si sono conosciuti la scorsa estate

Lorenzo Amoruso, ex compagno di Manila Nazzaro, è felice accanto ad Afarin Mirzaei, con cui è uscito allo scoperto lo scorso febbraio. A Novella 2000 parla della fidanzata iraniana che ha 20 anni meno di lui. “Non escludo le nozze con Affy”, confida.

Il 53enne e la 32enne si sono conosciuti solo un anno fa. “Era la scorsa estate. Durante una giornata tranquilla che ho organizzato a casa mia a Firenze, con degli amici. Ho una piscina dove spesso invito gli amici e lei era invitata da conoscenti comuni. Ho saputo che si trovava in una situazione difficile, simile alla mia, dato che entrambi avevamo appena concluso delle relazioni importanti. Non avevamo intenzione di ricominciare una nuova relazione, nessuno dei due, ma col tempo ci siamo avvicinati sempre di più”, racconta l’ex calciatore.

“Nei mesi successivi ci siamo frequentati senza mai flirtare apertamente - prosegue Amoruso - Solo verso l’arrivo dell’inverno, a ottobre, ho iniziato ad apprezzare la sua tranquillità e soprattutto la sua gentilezza. Da dicembre la nostra conoscenza è diventata più profonda e a gennaio abbiamo deciso di non nascondere la nostra relazione”. Stanno bene e hanno voluto rendere pubblico il rapporto per evitare malintesi.

Lorenzo e Affy non si preoccupano della differenza d’età. Lui spiega: “Io ho 53 anni, Affy quasi 33, ma questo per noi non è mai stato un problema. Lei è iraniana e ha una mentalità diversa da quella occidentale. Ha scelto di lasciare l’Iran per venire in Italia e ricostruire la sua vita. In Iran, nonostante lei avesse una vita serena, le donne sono considerate poco. Affy ha una laurea in architettura, ma voleva emanciparsi da una realtà ancora difficile. In questo è stata aiutata dalla sua famiglia che è molto aperta e l’ha lasciata libera di venire a vivere in Europa. In Italia ha dovuto adattarsi lavorando mentre studia. Ora sta per laurearsi in Fashion Design all’Università di Firenze”.

I due ancora non convivono, ma stanno quasi sempre insieme. Amoruso l’ha anche presentata all’anziana madre che vive in Puglia e a sua sorella. Non chiude la porta al matrimonio: “Non lo escludo. Dovrebbe essere civile, dato che io sono cattolico e Affy Musulmana”.