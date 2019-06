Lory Del Santo parla di Gennaro Lillio con cui ha avuto una breve relazione nel 2013. Non si è mai più incontrata con il suo ex, ora insieme a Francesca De Andrè. La showgirl, regista e fotografa, opinionista tv, parla del 28enne napoletano e della sua storia nata al GF. Lo definisce uno “stratega”. Per lei sta con la 29enne perché in cerca di grande visibilità.

E’ uno stratega, scaltro e abile. Ecco perché si è fidanzato con Francesca De Andrè. Lory Del Santo su Gennaro Lillio, che ha sostituito David Gandy nello spot del profumo Light Blue di Dolce & Gabbana, a Novella 2000 dice: “Penso che Genni sia stato molto abile a diventare protagonista. Gennaro è riuscito a passare tra vari flirt, cercando la ragazza che più attirava l’attenzione”.

“Prima sembrava fosse attratto dalla modella Mila Suarez, poi si è spostato su Francesca De Andrè, perché ha un temperamento più forte. Lillio ha carattere ed è determinato a lasciare il segno!”, aggiunge Lory De Santo.

Gennaro Lillio è per lei un calcolatore, quindi, uno stratega. Sulla coppia sottolinea: “Francesca De Andrè è una persona dai mille contrasti e sinceramente non so se sia la donna giusta per Genni. Mi sembra una donna molto presa da se stessa, tutto deve ruotare intorno a lei. Gennaro l’ha gratificata, suscitando il suo interesse, ma non so se dopo il GF potrà durare. Staremo a vedere”.

Rimane scettica. Lory Del Santo dice che i due potrebbero andare a Temptation Island per essere al centro dei riflettori ancora una volta e mettersi alla prova: “Una buona alternativa sarebbe quella di andare a Temptation Island, altro reality di Canale 5. Sono del parere che lavorare insieme coalizzi. Chissà…!”.