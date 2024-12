Lory Del Santo riceve a sorpresa in diretta il messaggio della suocera Lina, più giovane di lei: le parole della madre di Marco Cucolo

Tra la showgirl 66enne e il compagno ci sono 34 anni di differenza

Il 32enne a La Volta Buona parla del loro rapporto che dura da più di undici anni

A La Volta Buona si parla di matrimoni, che calano rispetto al passato, ma non solo. Lory Del Santo, tra gli ospiti di Caterina Balivo, in studio col compagno, riceve a sorpresa in diretta il messaggio della suocera Lina, più giovane di lei. Le parole della madre di Marco Cucolo la sorprendono.

Lory ha 66 anni, Marco 32: la differenza all’anagrafe è di 34 anni. I due, nonostante tutto, sono una coppia da ben 11 anni, ma a sposarci non pensano affatto. La Balivo le domanda: “Tu eri in imbarazzo a conoscere la signora Lina, visto che era un po’ più giovane di te?”. La Del Santo replica: “In realtà la giovinezza non è che si vede a occhio… Io non ho paura di nulla perché è lui che ha preso la decisione. Io ho cercato di stare al mio posto, di non intervenire e intromettermi”.

Caterina incalza: “Ma lei si intromette?”. La showgirl ribatte: “No per niente e questo silenzio a volte mi fa pensare che tante persone sono moderne, molto moderate, ma non esprimono veramente ciò che pensano. Voglio dire, per lui lei non dice niente. Ma in generale i genitori vorrebbero che i figli fossero classici, seguissero una via ‘normale’. Secondo me c’è molta attenzione a non farci litigare, ma il vero pensiero non viene espresso”.

La conduttrice, però, la sorprende: per la coppia c’è proprio un video messaggio di Lina. La donna ha solo parole buone per Lory e il figlio Marco: “Ricordo ancora il primo giorno che ho conosciuto Lory, ero anche intimidita dalla sua presenza, poi si è fatta conoscere ed è simpaticissima, molto ironica e questo l’ha resa speciale ai nostri occhi. Ovviamente sono d’accordo sulla loro convivenza, perché ho sempre appoggiato il loro rapporto e quindi mi fa piacere che va avanti e procede per il meglio”. Lory sorride quasi sollevata, anche Cucolo non si aspettava tutta questa benevolenza da parte del genitore.