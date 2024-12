Bianca Balti con il fidanzato Alessandro in ospedale a Milano per fare l'ultima seduta di chemioterapia in Italia: foto

Cutrera è sempre al suo fianco, nonostante siano una coppia solo dalla scorsa estate

Il pilota non ha mai perso d’occhio la 40enne, in questi giorni volata nel Bel Paese

Gliene mancano ancora due per concludere il primo ciclo e poi avere risposte più certe riguardo la malattia. Bianca Balti si fa vedere con il fidanzato Alessandro Cutrera e il suo ‘dream team’ in ospedale a Milano per fare l'ultima seduta di chemioterapia in Italia. E’ la quarta, come sottolinea la top model stessa. Insieme a loro ci sono medici e infermieri.

Il pilota del team Ferrari Challenge in questi giorni non ha mai perso d’occhio la 40enne, è rimasto saldo al suo fianco, nonostante la loro relazione vada avanti solo da pochi mesi: sono diventati una coppia la scorsa estate. Lui ha parole al miele per Bianca, che considera una “donna eccezionale”.

La Balti sta cercando di sconfiggere il cancro alle ovaie al terzo stadio. Lo ha rimosso a settembre scorso, operata d’urgenza a Los Angeles. Ora la chemio è necessaria per la guarigione. Il tumore aveva intaccato molti organi: intestino, colon, era quasi arrivato ai polmoni. La situazione è assolutamente delicata, ma i medici americani sono molto ottimisti.

Come riferito dall’oncologo a Le Iene, nel lungo servizio dedicato alla modella l’8 dicembre scorso, dopo la fine della chemio, Bianca dovrà sottoporsi probabilmente a un altro ciclo. Poi le daranno un successivo trattamento per la sua mutazione, la BRCA-1, a causa della quale ha sì avuto maggiore possibilità di ammalarsi, ma ora di rispondere meglio alle cure. Lei va avanti come una vera guerriera.