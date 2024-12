Taylor Mega graffia l'ex Tony Effe e Giulia De Lellis: ''Contenta che si sia fidanzato con lei, ha trovato una alla sua portata''

L’influencer a Belve rivela di non essersi lasciata in buoni rapporti col trapper romano 33enne

Sono stati una coppia per un po’, poi lui l’ha tradita e tutto è finito nel 2021

Taylor Mega a Belve da ‘gattina’ si trasforma in ‘tigre bianca’, gli animali che più la rappresentano, parole sue. Graffia l’ex Tony Effe e la sua attuale fidanzata Giulia De Lellis. A Francesca Fagnani dice lapidaria: “Contenta che si sia fidanzato con lei, ha trovato una alla sua portata”.

Influencer contro influencer. La 31enne non fa sconti. Il trapper 33enne nel podcast One More Time nel 2023 aveva confessato: “Il mio primo amore è finito per la gelosia di lei e lo capivo perché ero all'inizio del successo, ma questa gelosia mi ha fatto andare via. Poi sono diventato molto geloso io, ma Taylor Mega mi ha fatto cambiare. Quando l'ho tradita, ho pianto confessando il tradimento perché sapevo che sarebbe stata la fine del nostro rapporto”. Taylor e il romano non si sono lasciati bene nel 2021.

Quando le si domanda quale sia stata la sua ‘belvata’ maggiore, la Mega non ha dubbi: partecipare al video di Fedez contro l’ex membro della Dark Polo Gang nel famoso dissing tra i due alcuni mesi fa.

“L'ho fatto per togliermi qualche sassolino dalla scarpa - confida in tv Taylor - Tony aveva fatto una canzone contro di me in cui mi dava della poco di buono. Poi quando gli ho chiesto un favore non c'è stato per me". Non è mai stata gelosa di Chiara Ferragni: "Ho avuto un flirt con Fedez ma non son una sfasciafamiglie. Sì, è vero, erano ancora sposati, ma ognuno faceva i cavoli propri”. Lei e Tony non hanno alcun tipo di rapporto. E sul legame con Giulia, 28 anni, a cui Tony ha persino donato un super anello di fidanzamento con solitario, sottolinea velenosa: "Sono contenta che sia fidanzata con Giulia De Lellis, finalmente ha trovato una persona alla sua portata”. Non c’è bisogno di aggiungere altro.