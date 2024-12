La nuora di Ezio Greggio spiega perché le nozze a Monte Carlo sono state super intime: ''C'erano solo parenti e amici strettissimi''

Carla Bellerio annuncia che ci sarà un matrimonio bis: ecco dove sarà celebrato

Sul rapporto col suocero dice: “Bellissimo. Ezio è super simpatico, fa sempre ridere ed è molto carino con noi”

Carla Bellerio, la nuora di Ezio Greggio, il 14 dicembre ha sposato Gabriele, secondogenito 29enne dell’artista 70enne. A Vanity Fair la creative director and tableware expert di Sabrina spiega perché le nozze a Monte Carlo sono state super intime. “C’erano solo parenti e amici strettissimi”, sottolinea.

Lei e Gabriele sono una coppia da due anni. “Credevo che il rito in Comune fosse una formalità burocratica o poco più, inizialmente non ci ho dato molto peso invece è stato davvero emozionante, molto più di quanto mi aspettassi, anche perché la cerimonia vera e propria sarà la prossima estate”, svela Carla.

Lei e il marito diranno di sì anche in chiesa. Il matrimonio bis sarà celebrato ad Amalfi il prossimo luglio. La Bellerio confida: “Non faremo una festa enorme ma se per questo primo matrimonio erano presenti solo parenti e amici strettissimi, in quell’occasione amplieremo un po’ il numero di invitati”.

La donna ha solo parole dolci per il famosissimo suocero. Il loro rapporto lo definisce “bellissimo”. “Ezio è super simpatico, fa sempre ridere ed è molto carino con noi. La prima volta che l’ho visto è stato a cena a casa sua. In quell’occasione ricordo che mi ha messo subito a mio agio e di aver pensato che fosse esattamente come l’avevo visto mille volte in televisione. Ho nonni italiani e spesso quando andavo a trovarli mi è capitato di trovare la tv accesa su Striscia la notizia, quindi quando Gabriele mi ha parlato della sua famiglia avevo ben presente chi fosse il padre”, racconta.