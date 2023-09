Il vestito intrecciato della modella e performer lascia ben poco all’immaginazione

Con l’incredibile outfit ‘a ragnatela’ non esita a mostrare il suo corpo al Victoria’s Secret World Tour

E’ proprio come sua madre: quel gusto impagabile di stupire e lasciare tutti a bocca aperta. Lourdes Maria Leon Ciccone, la figlia di Madonna e dell’ex personal trainer della popstar, Carlos Leon, arriva praticamente nuda sul red carpet del Victoria’s Secret Tour a New York, tra gli ospiti dell’attesissima prémiere che riporta i famosissimi angeli in passerella. La 26enne indossa un abito intrecciato che lascia ben poco all’immaginazione. I flash impazziscono per la modella e il suo look ‘total nude’.

Lourdes Ciccone, figlia 26enne di Madonna, si presenta praticamente nuda sul red carpet: il look trasparente lascia tutti a bocca aperta

Richiestissima da famosi brand fashion per uno stile ricercato e mai banale, Lourdes Ciccone anche stavolta non si omologa alle altre bellissime vip. Niente abito da sera canonico. Anzi. Indossa uno stravagante vestito realizzato in tessuto metallico. I fili usati a maglia larga sono intrecciati: l’effetto è simile a quello di una vistosissima ragnatela. Sotto porta sandali black con plateau e tacco a spillo vertiginoso.

Il capo fa vedere il fisico della ragazza: il seno, le sue curve sinuose. Sotto un ridottissimo slip nero. Lourdes ha i capelli lunghissimi sciolti. Li porta lisci con la riga in mezzo. I fan impazziscono per lei: parlano di un messaggio di body positivity rilevante su uno dei red carpet più importanti al mondo.

Il vestito intrecciato della modella e performer lascia ben poco all’immaginazione

Del resto si è mostrata come mamma l’ha fatta anche nella sua ultima campagna pubblicitaria, quella di Dion Lee. Lola, così la chiamano affettuosamente in famiglia, è vestita solo con delle borse e un paio di stivali over the knee: scatti dal gusto bondage in cui è provocatoria e sexy come non mai.