Luca Argentero e Cristina Marino con i figli volano al caldo per Capodanno

Luca Argentero e Cristina Marino sono partiti per le vacanze. Dopo il Natale in famiglia, eccoli al mare in un resort fantastico in un paradiso tropicale. L'attore 46enne e la moglie, 33 anni, sono al mare con i figli Nina Speranza e Noè Roberto.

L'attrice condivide alcuni scatti delle vacanze in famiglia. 'Amore mio' scrive accanto ad uno scatto del marito. Argentero da qualche tempo si mostra con i capelli lunghi, probabilmente per esigenze di copione. E' sempre bellissimo e la Marino è innamorata pazza, di lui ha detto: ''E' uno che non patisce la mia personalità ‘iperattiva’, anzi ha capito come gestirla. È felice di avere un vulcano al suo fianco. Io gli regalo un po’ di spensieratezza, lui l’esperienza di anni di vita in più”.

I due attori si sono conosciuti nel 2016 sul set di 'Vacanze ai Caraibi' Il loro legame si è poi consolidato con l’arrivo della primogenita Nina Speranza nata nel maggio del 2020. Nel 2021 la coppia è convolata a nozze a Città della Pieve, in Umbria, con un matrimonio intimo ed elegantissimo. Nel 2023 la famiglia si allarga con l’arrivo del secondo figlio Noè Roberto. A maggio 2024 la coppia ha detto “sì” una seconda volta con una cerimonia segreta sulla spiaggia bianca dell’isola di Faarufushi, sull’atollo di Raa delle Maldive.