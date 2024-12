Sonia Bruganelli a cena con l'ex marito Paolo Bonolis e tutti i suoi figli durante le Feste: guarda

L'ex moglie del conduttore condivide le foto delle vacanze in famiglia

Il figlio di Paolo che vive negli Usa è volato a Roma per le feste

Sonia Bruganelli ha trascorso le feste in famiglia. L'ex moglie di Paolo Bonolis ha condiviso nelle sue stories Instagram le immagini di queste giornate passate a Roma con i figli avuti dal conduttore: Davide, Adele e Silvia.

Sonia a cena con l'ex marito e tutti i figli

Non ci sono solo loro però: nella Capitale è arrivato anche Stefano Bonolis il primogenito nato dal matrimonio di Paolo con Diane Zoeller. Il 40enne è arrivato con la moglie Candice e il figlio Sebastiano Silvio nato nell'Ottobre del 2022. Sonia quando è nato il nipotino era ancora sposata con Bonolis, ma anche dopo la separazione è rimasta la 'nonna' di Seba. Per Natale i nonni italiani hanno regalato al piccolo un macchinina rossa elettrica per girare in casa in autonomia. Sebastiano è stato felicissimo. La famiglia allargata poi si è concessa una serata speciale al ristorante spagnolo Casa Loca di Corso Francia a Roma. Un tavolo grande per riunire Paolo, Sonia e i loro figli insieme a Stefano, Candice e il piccolo di casa.

Sonia affettuosissima con Sebastiano

La Bruganelli aveva chiarito più volte che i rapporti con l'ex marito sarebbero rimasti affettuosi e così è stato. Forse a Capodanno però la 50enne si ritaglierà uno spazio con il compagno Angelo Madonia.